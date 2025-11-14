Los enfermeros de Tenerife renuevan su póliza con A.M.A.

El Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife y A.M.A. la mutua de los profesionales sanitarios, han renovado la póliza colectiva de Responsabilidad Civil Profesional que el Colegio tiene suscrita con A.M.A..Natalia Rodríguez Novo, presidenta del Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife, y el Dr. Luis Campos Villarino, presidente de A.M.A. Grupo, firmaron la renovación.

También volvieron a suscribir su convenio de colaboración, mediante el cual los colegiados continuarán disfrutando de condiciones ventajosas en la contratación de los productos y servicios de A.M.A. Grupo.

Estas renovaciones refuerzan la sólida relación de confianza y cooperación entre las dos entidades.