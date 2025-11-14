Los enfermeros de Tenerife renuevan su póliza con A.M.A.
REDACCIÓN
Vigo
El Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife y A.M.A. la mutua de los profesionales sanitarios, han renovado la póliza colectiva de Responsabilidad Civil Profesional que el Colegio tiene suscrita con A.M.A..Natalia Rodríguez Novo, presidenta del Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife, y el Dr. Luis Campos Villarino, presidente de A.M.A. Grupo, firmaron la renovación.
También volvieron a suscribir su convenio de colaboración, mediante el cual los colegiados continuarán disfrutando de condiciones ventajosas en la contratación de los productos y servicios de A.M.A. Grupo.
Estas renovaciones refuerzan la sólida relación de confianza y cooperación entre las dos entidades.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad
- Toralla prohíbe los pisos turísticos antes de la apertura de la isla a Vigo
- Oceanográficos tiran «cientos de kilos» de pescado al mar por el veto al quiñón
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- El Concello de Vilagarcía cierra de manera cautelar un pub de la zona TIR
- La alta demanda para retirar el amianto de construcciones eleva meses la espera