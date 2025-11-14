Demuestran que el ejercicio durante el embarazo provoca beneficios en la placenta.

Una investigación internacional liderada por la Universidad de Granada (UGR) ha demostrado que el ejercicio físico durante el embarazo provoca beneficios en la placenta, cambios como la reducción de los marcadores inflamatorios que son diferentes según el sexo del feto.

Un equipo de investigación de la UGR y la Universidad de Graz (Austria) ha demostrado que combinar ejercicio físico aeróbico y de fuerza durante la gestación induce cambios moleculares en la placenta, que podrían mejorar potencialmente su función, reduciendo la inflamación, con respuestas específicas según el sexo del feto.

El estudio, que publica la revista Journal of Sport and Health Science, se ha desarrollado con 76 mujeres embarazadas y abre nuevas vías para personalizar el cuidado prenatal mediante programas de ejercicio físico seguros y supervisados.

La investigación, desarrollada en el marco del proyecto GESTAFIT y liderada por la catedrática del departamento de Fisiología de la UGR Virginia A. Aparicio diferenció ente un grupo de gestantes que realizó ejercicio físico concurrente supervisado tres veces por semana desde la semana 17 hasta el parto, y otro grupo que no siguió ningún programa de entrenamiento.

Tras analizar las placentas, los investigadores han observado que las mujeres que hicieron ejercicio presentan mayores niveles de G-CSF, una proteína esencial para el desarrollo placentario, y menores concentraciones de proteínas relacionadas con procesos inflamatorios.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la influencia del sexo fetal en la respuesta placentaria al ejercicio, ya que en las placentas de fetos femeninos el entrenamiento se asoció con un aumento más notable de G-CSF y una reducción significativa de marcadores inflamatorios.

Estos marcadores están vinculados a complicaciones metabólicas en casos de obesidad.

Además, el incremento de G-CSF se ha vinculado a una ganancia de peso gestacional más adecuada, lo que refuerza el papel del ejercicio como intervención beneficiosa tanto para la madre como para el bebé.

El investigador de la Universidad de Graz y autor principal del artículo, Pedro Acosta-Manzano, ha destacado que estos resultados muestran que el sexo del feto juega un papel importante en cómo la placenta responde al ejercicio, lo que abre nuevas líneas de investigación en medicina personalizada durante el embarazo.

Este trabajo aporta evidencia pionera sobre los mecanismos moleculares a través de los que el ejercicio físico concurrente, que había sido poco estudiado hasta ahora, ejerce efectos potencialmente positivos en la placenta.

Los investigadores han destacado que comprender estos procesos permitirá identificar nuevas dianas terapéuticas y diseñar programas de actividad física más específicos, especialmente en mujeres con mayor riesgo de complicaciones metabólicas.