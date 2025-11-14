El colaborador de FARO Estro Montaña, Premio Torrente Ballester

Convocado por el departamento de Cultura de la Diputación de A Coruña con el objetivo de reconocer la excelencia narrativa, el XXXVII Premio Torrente Ballester ha recaído este año en el colaborador de FARO Estro Montaña, en la categoría de gallego, y en Pablo Escudero Abenza, en su caso, en la categoría de castellano.

Según anunció en la jornada de ayer la institución provincial, Estro Montaña (Betanzos 1956) se impuso en la modalidad de narrativa gallega con su novela «Non hai paz no paraíso», una obra que logró conquistar al jurado por su «estilo cuidado y el uso de un lenguaje muy rico en matices». Por otra parte, en el caso de Pablo Escudero, el autor logró el reconocimiento por su novela «Biblioteca familiar», de la que el jurado puso en valor «la honestidad del relato, el híbrido entre ficción y ensayo y la prosa limpia y fluida de la obra».

El Premio Torrente Ballester, uno de los reconocimientos literarios más consolidados en la comunidad gallega, está dotado con 15.000 euros en cada una de las modalidades.

Escritor y crítico literario en el FARO da Cultura, Estro Montaña estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de Santiago. Como narrador publicó las novelas «La última isla» (1993), «Pancarta para Xulia» (1994) e «O tesouro de Catoira» (2010); el libro de relatos «As armas delicadas» (Xerais, 1997), y una crónica novelada sobre dona Urraca (2008), además de una biografía sobre Diego Xelmírez (2007), entre otras publicaciones.