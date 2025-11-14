La pertinaz borrasca Claudia se despedirá de Galicia con tormentas y más avisos por lluvia

No es lo más frecuente que una misma borrasca atlántica marque el tiempo en Galicia durante tantos días. Pero el carácter estacionario de Claudia, que permanece casi inmóvil al noroeste de la comunidad desde principios de semana, ha provocado que durante estos días haya enviado sucesivos frentes que han regado con abundancia el oeste gallego. Los acumulados son de entre 200 y 300 litros por metro cuadrado desde el martes y hasta el mediodía del viernes.

El sábado, la borrasca comenzará a descender hacia al sur, un trayecto en el que pasará muy cerca de la costa gallega y volverá a dejar abundantes precipitaciones. El domingo dejará sus últimos coletazos, y esa noche el viento, de componente sur-sudoeste durante todo este episodio, rolará a norte. Llega el anticiclón, sí, pero lo hará con un fuerte descenso de las temperaturas.

La Aemet mantiene activas alertas amarillas por lluvias desde la tarde de este viernes hasta la noche del sábado. Afectan a las Rías Baixas y al oeste y el interior de A Coruña y son por acumulaciones de más de 40 l/m2 en 12 horas y más de 15 l/m2 en 60 minutos. Mañana también habrá aviso amarillo en la práctica totalidad de la costa gallega, por viento del sur o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del suroeste de 4 a 5 metros Para el domingo, de momento, no hay ninguna advertencia marcada.

Desde el martes y hasta el mediodía de hoy, un total de nueve estaciones de MeteoGalicia, todas ellas en la fachada atlántica, habían superado los 200 l/m2 y una décima, la de Oia, los rozaba con 199,6. La palma se la lleva Santa Comba con 305 litros por metro cuadrado. En el centro de Vigo se habían recogido en ese periodo casi 130 l/m2 y en Baiona más de 170. El noreste la situación ha sido muy distinta, con solo 10 litros recogidos en Foz.

Así pues, en la jornada del sábado Galicia seguirá bajo la influencia de la borrasca Claudia, ubicada al oeste de la comunidad. Los cielos estarán nubosos con precipitaciones más probables e intensas en la mitad sur y oeste, incluso acompañadas de tormentas. En la mitad norte se abrirán claros y las temperaturas permanecerán sin cambios. Los vientos soplarán de componente sur, moderados en general y fuertes en el litoral atlántico.

Aire ártico

Situación de la borrasca Claudia en la mediacnoche del sábado al domingo / Aemet

Según MeteoGalicia, el domingo será un día marcado por la inestabilidad atmosférica con los restos de la borrasca Claudia muy cerca de Galicia, ya moviéndose hacia el sur. Será una jornada de cielos nubosos en general y con lluvias más activas al oeste, donde pueden ser localmente fuertes y puntualmente tormentosas. Con el avance de las horas los chubascos serán más puntuales Las temperaturas no tendrán cambios significativos. El viento soplará del sureste moderado por la mañana, girando a noreste por la noche.

Este cambio en la dirección del viento ya marcará el tiempo del lunes, cuando aumentará la influencia anticiclónica. Las altas presiones se extenderán al noroeste generando circulación del noreste. Habrá cielos con nubes y claros en general, más nubes al norte, donde irán entrando chubascos. Las temperaturas no tendrán cambios significativos. El noreste soplará flojo con intervalos moderados en tierra, moderado en el litoral.

La próxima semana comenzará con Galicia ganando más influencia anticiclónica, con predominio de la circulación del nordeste, disminuyendo la probabilidad de lluvia. Una masa de aire frío ártico llegará desde latitudes superiores, lo que hará que desciendan las temperaturas. La Aemet pronostica que la próxima semana será más fría y más seca de lo habitual para estas alturas del año.