Desconectar para conectar: así son los «dumbphones»

Todavía se pagaba en pesetas, se estrenaba Gran Hermano en España y se acababa la mili obligatoria. Era el año 2000, ese que inauguraba el milenio y que nos hacía temblar con los posibles y devastadores efectos que podía acarrear a nivel tecnológico. ¿Quién -especialmente mayor de 40- no recuerda los preparativos y las decenas de teorías alrededor del temido «efecto 2000»? Mientras el idilio con las tecnologías no hacía más que consolidarse, la marca Nokia lanzaba al mercado uno de sus dispositivos más icónicos: el 3310. Sin ni siquiera imaginar que sería eso de las redes sociales, las pantallas táctiles o las cámaras de alta resolución, el móvil de la firma finlandesa se convertía en un clásico del que se vendieron más de 126 millones de unidades en todo el mundo. 25 años después lo retro vuelve, para (casi) todos los públicos, por diferentes motivaciones y bajo el concepto de «dumbphone»

En todos estos años el mundo de las telecomunicaciones ha experimentado un cambio radical, con sus pros y sus contras. Según los datos del INE, en 2024 prácticamente el 70% de los menores de entre 10 y 15 años tienen un teléfono móvil, casi tres puntos más que hace una década. Estos datos sobre el uso en edades tempranas de estos dispositivos han generado innumerables debates: desde la prohibición en los centros educativos hasta pactos sostenidos en la voluntad social para retrasar el acceso a ellos. Sin ir más lejos, el investigador Antonio Rial Bouteta, director de «Infancia, adolescencia y bienestar digital», explicó en una entrevista a Faro como hay chicas de 4º de la ESO en OnlyFans como forma fácil de ganar dinero.

En contraposición con su antagonista, el «smartphone», la traducción de su nombre no deja margen al error: los «dumbphones» son terminales de telefonía «tontos» con funciones limitadas, que, en resumidas cuentas, permiten llamar y poco más. Eso sí, nada de acceso sin límites ni a internet, nada de redes sociales ni de IA.

Un «dumbphone» es un móvil «tonto»: sirve sobre todo para llamar y enviar SMS, y poco más. No tiene (o casi no tiene) apps modernas tipo WhatsApp, Instagram, etc. Algunas variaciones si que incluyen programas que permiten mensajería instantánea, reproductor de música o mapas, pero no acceso a internet o redes sociales Ventajas básicas Batería muy larga (a veces varios días).

(a veces varios días). Son más resistentes a golpes.

a golpes. Ayudan a reducir distracciones y depender menos del móvil. Para quién Personas que solo quieren el móvil para lo esencial.

Padres que quieren algo sencillo para sus hijos.

Gente que busca un “digital detox” y estar menos conectada.

Este tipo de móviles ya se están popularizando en países como Noruega, Suecia o Finlandia e irrumpen ya en el mercado patrio. El informe Generación SPCial, realizado por la tecnológica española SPC, muestra, además, que el interés en estos teléfonos básicos está en auge: apunta que un 12% de los jóvenes han cambiado voluntariamente su «smartphone» por un «dumbphone». En la otra cara de la moneda, el 10% que se considera adicto al móvil según el informe «Infancia, adolescencia y bienestar digital» publicado recientemente.

Pero, ¿en dónde residen los beneficios de estos dispositivos? Por un lado, se presenta como una opción de primer móvil. Patricia Gómez, doctora en Psicología y profesora en la USC, desaconseja absolutamente entregar un teléfono en la etapa de Infantil o Primaria. Para decidir los siguientes pasos a partir de ahí, «invitaría a fijarse en varias cosas, si mi hijo o hija lo demanda, lo necesita o si es por necesidad del adulto para tener cierto control» ya que a veces nos adelantamos sin motivos.

La experta también añade la variable de la madurez del adolescente y que el salto no debe ser «de 0 a 100, es imprescindible supervisar este ámbito y que sea algo gradual» siempre «acompañándolos y guiándolos»

Precisamente, en ese acceso que Gómez, incide, tiene que ser «gradual y negociado» los «dumbphone» pueden ser una herramienta útil. La propia Asociación Española de Pediatría en sus últimas recomendaciones incluye, de los 13 a los 16 años, priorizar teléfonos sin acceso a internet. «Pueden ser un paso intermedio, especialmente cuando los queremos para cuestiones logísticas», explica Gómez. Sin embargo, «es bastante probable que el adolescente no busque eso», así que es un dispositivo temporal. La psicóloga insiste en la necesidad de supervisión y acompañamiento en las diferentes etapas.

«Detox» para adultos

El uso de los «teléfonos tontos» no se limita exclusivamente a adolescentes. Cada vez más adultos buscan periodos «detox» de las pantallas. Y es que los más jóvenes no dejan de ser reflejo de lo que ven en sus mayores. «Somos responsables de la relación que la infancia tiene con las tecnologías. Los bebés no vienen al mundo con un smartphone debajo del brazo, sin embargo, vemos a niños que aún no caminan obnubilados delante de pantallas», indica Gómez.

La desconexión digital en los adultos mediante dumbphones es beneficiosa para su propia salud pero también para la de los pequeños: «Los niños y niñas necesitan desarrollar sus habilidades verbales, cognitivas, sociales, emocionales… y eso es posible con la presencia e implicación de las personas adultas que juegan con ellos, los hacen reír, los miran a los ojos, les enseñan cómo se llaman las cosas, pasean por el parque…», nada comparable a lo que unos y otros pueden obtener de las pantallas. De hecho, existen ya aplicaciones para convertir los teléfonos inteligentes en tontos limitando sus funcionalidades por periodos de tiempo determinados.

Utilizando el símil de la alimentación donde el concepto «detox» también es muy popular, lo fundamental es establecer unos hábitos saludables sólidos y constantes, no compensar de manera puntual.

Con todo, la realidad en los hogares son adultos hiperconectados que se enfrentan a adolescentes o preadolescentes que se presentan con aquello de «es que todos tienen móvil» situándolos ante la culpa de estar convirtiendo a su hijo o hija en «el bicho raro del grupo». Si bien es cierto que las decisiones respaldadas por la comunidad son más fáciles de implementar, lo que realmente se debe fomentar es que los jóvenes tengan cubierta su necesidad de pertenencia de manera presencial y no a través de una pantalla. Así, los teléfonos se convertirán en una vía de comunicación, pero no el eje central de sus interacciones.