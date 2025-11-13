Pacientes con diabetes tipo 1 reclaman al Sergas el uso de un nuevo fármaco: «Ya está autorizado en EE. UU.»

Más de 1.400 niños en España descubren cada año que deben convivir con la diabetes tipo 1. A unas horas de entrar en el día mundial de esta enfermedad, los pacientes de Galicia, que es la tercera comunidad con mayor prevalencia, colocan el foco en la necesidad de un cribado poblacional, el uso de un nuevo fármaco, la implantación de la figura de enfermera escolar y avances tecnológicos ligados a la inteligencia artificial. La incidencia de esta dolencia crónica y autoinmune que ataca las células del páncreas que producen insulina se está incrementando a nivel mundial y la ciencia todavía desconoce por qué.

«Galicia está por delante de otras comunidades autónomas como Madrid y Andalucía en cuanto a cobertura sanitaria y prestaciones, aunque, por ahora, por detrás de Cataluña y el País Vasco», explica a FARO Carolina Estival, la vicepresidenta de la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (Anedia), entidad con más de una década de vida. Concreta que el Sergas «cubre bastante por encima de la cartera básica de medicación y productos pautados»: «Los menores de 4 años tienen sensores de insulina y el porcentaje de personas con bombas —aparatos que administran la propia insulina— es muy alto».

Antaño, cada paciente debía costearse su sensor, que se trata de un parche instalado en el brazo para monitorizar los niveles de azúcar en sangre a través de una aplicación digital —un móvil, por ejemplo—. «Eran 120 euros todos los meses, aparte de otros gastos; hoy en día están financiados, lo que supone una descarga económica, las personas ya no tienen que pincharse en los dedos y, además, les da visibilidad», subraya Estival.

Con todo, el panorama gallego presenta igualmente múltiples desafíos en este ámbito. El primero de ellos radica en la implantación de un sistema de cribado poblacional de diabetes tipo 1 para una detección precoz, una demanda generalizada a nivel estatal y recurrente desde hace tiempo. Por otro lado, la vicepresidenta de Anedia pide que «el Sergas utilice el medicamento Teplizumab, que retrasa los síntomas de la diabetes», un fármaco destinado a ciudadanos que ya padecen daños en el páncreas, aunque sin manifestaciones físicas todavía. «Estaba en fase final de aprobación en la Unión Europea, pero ya está autorizado en Estados Unidos y Galicia podría solicitarlo como medicación compasiva», destaca.

Una sed anormal, el deseo continuo de orinar, fatiga extrema sin razón, visión borrosa, pérdida de peso, hambre constante, irritabilidad, dolor de estómago, náuseas y vómitos forman parte de la nómina de señales de esta dolencia, según desglosa la Fundación DiabetesCERO.

«Un reto importante en el entorno educativo es la creación en Galicia de la figura de la enfermera escolar que existe en otras comunidades» Carolina Estival — Vicepresidenta de la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (Anedia)

«Otro reto importante, concretamente en el entorno educativo, es la creación en Galicia de la figura de la enfermera escolar que existe en otras comunidades», abunda, una petición que «estuvo sobre la mesa y se desestimó»: «Es interesante porque incluso este perfil se podría aprovechar para impartir formaciones a los alumnos sobre, por ejemplo, buena alimentación y vida saludable».

A nivel tecnológico, Estival admite que «a las insulinas poco les queda por mejorar», pero reclama «bombas más rápidas, más pequeñas y que cuenten con mejores algoritmos mediante el uso de la inteligencia artificial».

Actividades para sensibilizar

Durante el mes de noviembre, Anedia, bajo el lema ‘Vivir con diabetes’, organiza diferentes actividades de concienciación y divulgación en todo el territorio gallego. Este viernes, el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) acoge una mesa redonda de 19.00 a 21.00 horas con profesionales del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Área Sanitaria de Vigo, personas con diabetes —entre ellas, una familia de cuatro con tres miembros diabéticos—, cuidadores y el ‘influencer’ Adrián Díaz Alonso (Don Sacarino).

Del mismo modo, la asociación instalará durante la mañana del día 14 dos puntos informativos en los hospitales vigueses Álvaro Cunqueiro y Meixoeiro. A mayores, este fin de semana se repetirá por segundo curso consecutivo la campaña ‘Sensores nas pistas’, en colaboración con la Federación Galega de Baloncesto: unos 20.000 jugadores, entrenadores y árbitros de todas las edades llevarán una pegatina en sus brazos para sensibilizar sobre la diabetes tipo 1.

Una enfermedad en aumento

El Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS), de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), ha alertado recientemente de un incremento de la incidencia de la diabetes tipo 1, la cual surge, sobre todo, en niños y adultos jóvenes, «especialmente en países más desarrollados»: «Se prevé que este aumento sea de un 66 % en el 2040». Actualmente, afecta al 0,36 % de la población española, a raíz de los datos del Ministerio de Sanidad —el segundo país más castigado de Europa, a tenor de la Federación Internacional de Diabetes (FID)—. En Galicia, esta cifra escala al 0,69 %.

«No comprendemos por qué aparece la enfermedad ni por qué el sistema inmunitario ataca solamente a esas células productoras de insulina» Iria Gómez Touriño — Investigadora del CiMUS

«Desafortunadamente, aún desconocemos la razón. Tampoco comprendemos por qué aparece la enfermedad ni por qué el sistema inmunitario ataca solamente a esas células productoras de insulina, las células beta. Sabemos que es debida a una combinación de factores genéticos y ambientales, pero no los conocemos por completo», expone la investigadora del CiMUS Iria Gómez Touriño en un artículo publicado en la página web del organismo.

Esta afección eleva al doble el riesgo de sufrir un infarto de miocardio. Para más inri, puede generar «complicaciones a largo plazo» tales como «daños en retina y riñones», amén de una reducción de la esperanza de vida, traduciéndose, en la cartera, en «grandes costes tanto para los pacientes como para los sistemas de salud», precisa la citada entidad universitaria. El pasado año, científicos chinos consiguieron revertir la diabetes juvenil de una mujer a través de un trasplante de células madre de su propio cuerpo, con lo que todavía hay esperanza.