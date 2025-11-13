Manuel Viso: «La mayor parte de nuestra alimentación tiene que ser sin etiquetas»

¿Cuántos vasos de agua se deben beber al día? ¿Es malo comer muchos huevos a la semana? ¿Es mejor tomar la leche desnatada que entera? ¿Cuántas comidas se deben hacer al día? ¿Cómo de problemático es el consumo de azúcar? ¿Es más saludable el fiambre ahumado? Son algunos de los interrogantes que despejó ayer el doctor Manuel Viso en el Club FARO en la presentación de su primer libro, «Supersanos. Nuevos hábitos para cuidar tu cuerpo y tu mente que alargarán tu vida», que en solo dos meses ya ha alcanzado la cuarta edición, en su opinión, porque «resuelve dudas del día a día» con un lenguaje cercano y sin olvidarse de la evidencia científica.

El médico especialista en Urgencias y Hematología, además de divulgador y conferenciante en materia de salud y bienestar, estuvo acompañado por la periodista de FARO Sandra Penelas, quien empezó preguntándole por cómo mejorar la alimentación y por el concepto que Manuel Viso aborda ya en el primer capítulo del libro: la salud como «gran patrimonio» de la población. El facultativo gallego inició su intervención afirmando que comer bien «no es tan complejo. En realidad, es muy sencillo. Yo siempre recomiendo lo mismo, que regresemos a nuestra infancia y a lo que nos daba de comer nuestra abuela. Mucha gente piensa que ahora es más difícil comprar para comer bien, porque no se entienden las etiquetas, pero es que precisamente la mayor parte de nuestra alimentación tiene que ser sin etiquetas: carne, pescado, huevo, fruta, vegetales...».

Manuel Viso insistió en la importancia de «educar el paladar» desde la infancia, comentando que «los alimentos con mucho sabor suelen ser los fritos, los ultraprocesados, al paladar le encanta, por lo que es fundamental empezar desde el principio con puré, fruta, pescado... para que los niños aprecien esos sabores más suaves».

Para caminar hacia hábitos más saludables, el especialistas apuntó que lo más recomendable es fijarse «un propósito» y pequeñas metas. Así, el doctor Viso aseguró que «muchas veces nos escondemos detrás de una excusa porque no queremos reconocer la realidad o tenemos miedo al fracaso. Decimos que no tenemos tiempo para hacer deporte, pero sí para ver la televisión o estar en las redes. Por otra parte, respecto a las cenas, la gente piensa que lleva mucho tiempo de preparación, pero abrir una lata de sardinas o hacer una tortilla francesa y pasar unos espárragos no es tanto. Comer es reduccionista, solo hay que tener vegetales en el plato acompañados de huevo, carne o pescado. Si no pagamos más en la tienda ahora, puede que luego paguemos más en el hospital o en la farmacia».

Derribando mitos

En la presentación de «Supersanos» en Vigo, Manuel Viso también tumbó varios mitos afirmando que «hacer una tortilla de solo dos huevos es una ridiculez. Yo no bajo de 12 o 14 huevos a la semana. El colesterol presente es dietético y lo que no tiene sentido es reprimirse en el huevo, cuyas grasas son insaturadas, y luego comer ultraprocesados. Sucede lo mismo con la leche, no tiene sentido el consumo de la desnatada, cuando la grasa presente en la leche entera es cardiosaludable y es más saciante, reduces el picoteo».

Sobre los vasos diarios de agua el doctor Viso expuso que «hay que guiarse por la sed» y sobre las comidas indicó que, partiendo del ideal de tres, «hay que hacer las que mejor se adapten a nuestra vida». En cuanto al azúcar, el facultativo señaló que «no se deben consumir más de 25 gramos al día y en España quintuplicamos la cifra» y advirtió que «se cena mucho de fiambre y tiene que ser de calidad; los ahumados aumentan el riesgo de cáncer de colon».

La salud más allá de la ausencia de enfermedad

Una de las ideas sobre la que más incidió el doctor Manuel Viso en la presentación de «Supersanos» fue en la necesidad de entender que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. El facultativo explicó que «la salud es también levantarse con energía, es disfrutar, la alegría, o que las digestiones y el sueño funcionen, es algo que se construye día a día. Y lo que hay que tener en cuenta es que ese cigarro, el alcohol, desayunar con galletas de mala calidad o cruasán, todo esto a diario, lo que hace es destruir esa salud».El doctor Viso analizó que, en este sentido, «no solo nos referimos a la alimentación, ya que el ejercicio físico es imprescindible, por ejemplo, tendría que ser nuestro medicamento diario. Salud también implica cuidar el estrés, cuidar el sueño, lo que es importantísimo. Muchas personas me llegan a la consulta cansadísimas, piensan que tienen anemia o alguna patología relacionada con la tiroides, y lo que sucede es que hay problemas en el sueño», añadiendo el especialista que «el sueño hay que prepararlo, tenemos que desacelerar y si seguimos activados leyendo noticias hasta última hora, delante del móvil y las redes sociales, la melatonina, la principal hormona del sueño, no se libera y luego estamos cansados».