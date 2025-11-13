«El house resurge con fuerza tras años de ausencia»

Es el primer DJ vigués nominado a los XII Vicious Music Awards, los premios de música electrónica más prestigiosos del país. Lo está en la categoría a mejor artista revelación, aunque Mario Vice no es un novato en el género de la musica house, que pincha desde hace más de dos décadas, Desde hace tres años impulsa su propia marca, Klubbers, una sesión mensual que pronto cumplirá tres años en Vigo.

-¿Cómo nace Klubbers?

-Nació porque soy DJ de música house, el estilo que siempre me ha apasionado y que tuvo mucha presencia en esta ciudad hasta aproximadamente 2012. Desde entonces, hasta 2022, hubo una auténtica sequía: no existía ningún espacio dedicado a este sonido. Yo sentía que hacía falta recuperarlo, que la ciudad lo necesitaba. Y si nadie apostaba por ello, tenía que hacerlo yo. Sabía que sería complicado, porque parte del público se había perdido, y los inicios fueron duros. Pero ahora, tres años después, la situación es totalmente distinta. Han surgido más marcas apostando por este sonido y el movimiento ha crecido mucho.

-¿Por qué cree que desapareció la escena house en 2012?

-Principalmente por las tendencias musicales. Llegó el auge del reguetón y de la música más comercial, y los locales apostaron por sonidos más rentables. Además, dentro de la electrónica, el house fue desplazado por el EDM (Electronic Dance Music), que dominó durante casi una década. Sin embargo, este estilo desapareció y ahora el house está resurgiendo con fuerza tras años de ausencia. No sabemos cuánto durará esta etapa, pero hoy el movimiento es real y tiene peso en la ciudad.

-¿Cómo ve la situación actual del house en Vigo y en Galicia, y también a nivel mundial?

-A nivel local, estamos viviendo el mejor momento de los últimos diez o doce años. Nosotros con Klubbers y otras dos o tres marcas organizamos eventos mensuales dedicados al house, algo impensable hace poco. A nivel mundial, el género también va al alza. Durante un tiempo triunfó el afro house, una variante que tuvo mucha fuerza, pero parece haber tocado techo. Ahora muchos artistas y sellos vuelven al house más puro, más clásico. Creo que la tendencia global apunta hacia ahí.

-¿Qué diferencia a la música house de otros estilos de música electrónica?

-El house es un estilo de música electrónica bailable que combina ritmos envolventes con matices melódicos y armónicos. Suele incorporar voces e instrumentos como saxos, violines u órganos, y bebe de géneros como funk, soul y disco, buscando transmitir energía positiva, a diferencia del techno, más repetitivo.

-Además de pinchar, también produce tus propios temas. ¿Cómo definiría su música?

-Me gustan especialmente las canciones con vocales muy potentes y ritmos alegres, que transmitan energía y ganas de bailar al público. Intento que mi sonido sea eso: positivo, enérgico, con alma y bialongo.

-Tras la nominación, ¿cómo ve la competencia?

-El nivel es muy alto. Hay grandes artistas nominados, como Esther Brocal y Brenda Serna, dos chicas con un gran talento. Solo estar en la lista supone ya un gran reconocimiento. Michenlo, de A Coruña, y yo somos los únicos gallegos nominados. No sé si seré el que más merezca el premio, pero trabajo, ilusión y pasión no me han faltado.