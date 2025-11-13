Galicia se empapa: la borrasca Claudia descarga 200 litros por metro cuadrado

La lluvia ha superado los 200 litros por metro cuadrado en uno de los puntos de medición a lo largo de las dos jornadas en las que ha pasado la borrasca por Galicia.

La alerta naranja de la borrasca Claudia concluyó el miércoles y ahora quedan, para el jueves y el viernes, alertas amarillas por mar de viento, por viento y por lluvia en 12 horas, que afectan a gran parte de la comunidad gallega.

El punto con más lluvia entre las estaciones de medición de MeteoGalicia ha sido la estación de Fontecada, en Santa Comba, con 203,5 litros por metro cuadrado a lo largo del martes y el miércoles.

Este punto, en el oeste de la provincia de A Coruña, sumó 89,1 litros por metro cuadrado en la jornada del martes y subió hasta los 114,4 el miércoles.

Otras dos estaciones tuvieron el dato de 81,1 durante el miércoles: Castro Vicaludo, en Oia (Pontevedra) y Muralla, en Lousame (A Coruña); ambas seguidas por Castrove, en Poio (Pontevedra), con 82,8, y Barrantes, en Ribadumia (Pontevedra), con 78,4.

El paso de la borrasca hacia el este hace que este jueves ya haya menos precipitaciones acumuladas que en la jornada de ayer a esta hora.

Sobresalen las estaciones de Calvos, en Calvos de Randín (Ourense), con 34,2 litros por metro cuadrado, y Baltar, en Baltar (Ourense), con 29,2.

Siguen los vientos fuertes, aunque bajan de intensidad

Respecto al viento, el miércoles tuvo como rachas más fuertes una en Ancares, en el municipio de Cervantes (Lugo), con 132,1 a las 9:20 horas.

También superaron los 100 kilómetros por hora otros registros en Lardeira, en Carballeda de Valdeorras (Ourense), con 118,5; Penedo do Galo, en Viveiro (Lugo), con 115,1; O Xistral, en Muras (Lugo), con 103,6; Punta Candieira, en Cedeira (A Coruña), con 102,8; Lira, en Carnota (A Coruña), con 102,5; y Xesteiras, en Cuntis (Pontevedra), con 100,2.

En cambio, en lo que va de jueves solo una racha en Lardeira, en Carballeda de Valdeorras, ha superado esa cifra, fueron 113,6 kilómetros por hora a las 9:10 horas.

En cuanto a temperaturas, la jornada tiende a una bajada, con una máxima hasta ahora de 17,9 grados en San Clodio, en Ribas de Sil (Lugo), y una mínima de 2,3 grados en el Campus de Lugo, en Lugo.

225 incidencias por la borrasca

El 112 Galicia sumó en las dos últimas jornadas 225 incidencias relacionadas con la borrasca, según su último parte publicado anoche.

Corresponden 92 a la provincia de Pontevedra, 74 a la de A Coruña, 39 a la de Lugo y otras 20 a la de Ourense, añade el informe.

La mayoría estuvieron relacionadas con la circulación en las carreteras, con 89 casos de retirada de árboles y ramas y otros 25 de cables o postes, junto con 37 situaciones de prevención de riesgos.