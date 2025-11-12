Así se vieron las auroras boreales en Galicia Pablo Varela Actualizado: 12/11/2025 10:33 Ver galería > Esta madrugada se ha vivido una noche muy especial para los amantes del cielo nocturno. Dos llamaradas solares han alcanzado la Tierra de forma consecutiva, permitiendo que el observador atento pudiese disfrutar de unas preciosas auroras boreales en distintos puntos del cielo peninsular. En Galicia, a pesar de que la borrasca Claudia hizo imposible apreciar este fenómeno en muchos puntos, algunos afortunados pudieron capturar el momento. Es el caso de Jose Ramón Moire, fotógrafo de Vila de Cruces que logró captar con su cámara este espectáculo en el firmamento gallego.

