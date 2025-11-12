Síguenos en redes sociales:

Faro de Vigo

Ver más galerías relacionadas

22

La 'Fiesta de la España Plural 2025', en imágenes

45

La doble marcha de la manifestación contra Mazón, en imágenes

11

Atardecer desde la montaña de La Laguna

26

Visita al cono volcánico del Tajogaite

16

Mercadillo en una casa de lujo, organizado por La Moraleja Home.

14

Las imágenes de los efectivos trabajando en la extinción del incendio de Jarilla

16

Así ha sido el regreso de los vecinos de Gargantilla a sus casas tras el desalojo por el incendio de Jarilla

9

Así avanza el incendio a Hervás: la vista desde el pueblo

48

FOTOGALERÍA | Las imágenes del incendio de Arroyo de la Luz

17

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así han quedado los pueblos tras el paso del incendio de Jarilla

13

María Guardiola, en la zona del incendio de Jarilla este viernes

32

FOTOGALERÍA | Las imágenes del tercer día del incendio en Jarilla

Así se vieron las auroras boreales en Galicia

Pablo Varela

Ver galería >

Esta madrugada se ha vivido una noche muy especial para los amantes del cielo nocturno. Dos llamaradas solares han alcanzado la Tierra de forma consecutiva, permitiendo que el observador atento pudiese disfrutar de unas preciosas auroras boreales en distintos puntos del cielo peninsular. En Galicia, a pesar de que la borrasca Claudia hizo imposible apreciar este fenómeno en muchos puntos, algunos afortunados pudieron capturar el momento. Es el caso de Jose Ramón Moire, fotógrafo de Vila de Cruces que logró captar con su cámara este espectáculo en el firmamento gallego.

Así se vieron las auroras boreales en Galicia

José Ramón Moire

Esta madrugada se ha vivido una noche muy especial para los amantes del cielo nocturno. Dos llamaradas solares han alcanzado la Tierra de forma consecutiva, permitiendo que el observador atento pudiese disfrutar de unas preciosas auroras boreales en distintos puntos del cielo peninsular. En Galicia, a pesar de que la borrasca Claudia hizo imposible apreciar este fenómeno en muchos puntos, algunos afortunados pudieron capturar el momento. Es el caso de Jose Ramón Moire, fotógrafo de Vila de Cruces que logró captar con su cámara este espectáculo en el firmamento gallego.

Así se vieron las auroras boreales en Galicia

José Ramón Moire

Esta madrugada se ha vivido una noche muy especial para los amantes del cielo nocturno. Dos llamaradas solares han alcanzado la Tierra de forma consecutiva, permitiendo que el observador atento pudiese disfrutar de unas preciosas auroras boreales en distintos puntos del cielo peninsular. En Galicia, a pesar de que la borrasca Claudia hizo imposible apreciar este fenómeno en muchos puntos, algunos afortunados pudieron capturar el momento. Es el caso de Jose Ramón Moire, fotógrafo de Vila de Cruces que logró captar con su cámara este espectáculo en el firmamento gallego.

Así se vieron las auroras boreales en Galicia

José Ramón Moire

Esta madrugada se ha vivido una noche muy especial para los amantes del cielo nocturno. Dos llamaradas solares han alcanzado la Tierra de forma consecutiva, permitiendo que el observador atento pudiese disfrutar de unas preciosas auroras boreales en distintos puntos del cielo peninsular. En Galicia, a pesar de que la borrasca Claudia hizo imposible apreciar este fenómeno en muchos puntos, algunos afortunados pudieron capturar el momento. Es el caso de Jose Ramón Moire, fotógrafo de Vila de Cruces que logró captar con su cámara este espectáculo en el firmamento gallego.

Así se vieron las auroras boreales en Galicia

José Ramón Moire

Esta madrugada se ha vivido una noche muy especial para los amantes del cielo nocturno. Dos llamaradas solares han alcanzado la Tierra de forma consecutiva, permitiendo que el observador atento pudiese disfrutar de unas preciosas auroras boreales en distintos puntos del cielo peninsular. En Galicia, a pesar de que la borrasca Claudia hizo imposible apreciar este fenómeno en muchos puntos, algunos afortunados pudieron capturar el momento. Es el caso de Jose Ramón Moire, fotógrafo de Vila de Cruces que logró captar con su cámara este espectáculo en el firmamento gallego.

Así se vieron las auroras boreales en Galicia

José Ramón Moire

Esta madrugada se ha vivido una noche muy especial para los amantes del cielo nocturno. Dos llamaradas solares han alcanzado la Tierra de forma consecutiva, permitiendo que el observador atento pudiese disfrutar de unas preciosas auroras boreales en distintos puntos del cielo peninsular. En Galicia, a pesar de que la borrasca Claudia hizo imposible apreciar este fenómeno en muchos puntos, algunos afortunados pudieron capturar el momento. Es el caso de Jose Ramón Moire, fotógrafo de Vila de Cruces que logró captar con su cámara este espectáculo en el firmamento gallego.

Así se vieron las auroras boreales en Galicia

José Ramón Moire

Esta madrugada se ha vivido una noche muy especial para los amantes del cielo nocturno. Dos llamaradas solares han alcanzado la Tierra de forma consecutiva, permitiendo que el observador atento pudiese disfrutar de unas preciosas auroras boreales en distintos puntos del cielo peninsular. En Galicia, a pesar de que la borrasca Claudia hizo imposible apreciar este fenómeno en muchos puntos, algunos afortunados pudieron capturar el momento. Es el caso de Jose Ramón Moire, fotógrafo de Vila de Cruces que logró captar con su cámara este espectáculo en el firmamento gallego.

Así se vieron las auroras boreales en Galicia

José Ramón Moire

Esta madrugada se ha vivido una noche muy especial para los amantes del cielo nocturno. Dos llamaradas solares han alcanzado la Tierra de forma consecutiva, permitiendo que el observador atento pudiese disfrutar de unas preciosas auroras boreales en distintos puntos del cielo peninsular. En Galicia, a pesar de que la borrasca Claudia hizo imposible apreciar este fenómeno en muchos puntos, algunos afortunados pudieron capturar el momento. Es el caso de Jose Ramón Moire, fotógrafo de Vila de Cruces que logró captar con su cámara este espectáculo en el firmamento gallego.

Así se vieron las auroras boreales en Galicia

José Ramón Moire

Esta madrugada se ha vivido una noche muy especial para los amantes del cielo nocturno. Dos llamaradas solares han alcanzado la Tierra de forma consecutiva, permitiendo que el observador atento pudiese disfrutar de unas preciosas auroras boreales en distintos puntos del cielo peninsular. En Galicia, a pesar de que la borrasca Claudia hizo imposible apreciar este fenómeno en muchos puntos, algunos afortunados pudieron capturar el momento. Es el caso de Jose Ramón Moire, fotógrafo de Vila de Cruces que logró captar con su cámara este espectáculo en el firmamento gallego.

Así se vieron las auroras boreales en Galicia

José Ramón Moire

Esta madrugada se ha vivido una noche muy especial para los amantes del cielo nocturno. Dos llamaradas solares han alcanzado la Tierra de forma consecutiva, permitiendo que el observador atento pudiese disfrutar de unas preciosas auroras boreales en distintos puntos del cielo peninsular. En Galicia, a pesar de que la borrasca Claudia hizo imposible apreciar este fenómeno en muchos puntos, algunos afortunados pudieron capturar el momento. Es el caso de Jose Ramón Moire, fotógrafo de Vila de Cruces que logró captar con su cámara este espectáculo en el firmamento gallego.

Así se vieron las auroras boreales en Galicia

José Ramón Moire

Esta madrugada se ha vivido una noche muy especial para los amantes del cielo nocturno. Dos llamaradas solares han alcanzado la Tierra de forma consecutiva, permitiendo que el observador atento pudiese disfrutar de unas preciosas auroras boreales en distintos puntos del cielo peninsular. En Galicia, a pesar de que la borrasca Claudia hizo imposible apreciar este fenómeno en muchos puntos, algunos afortunados pudieron capturar el momento. Es el caso de Jose Ramón Moire, fotógrafo de Vila de Cruces que logró captar con su cámara este espectáculo en el firmamento gallego.

Así se vieron las auroras boreales en Galicia

José Ramón Moire

Esta madrugada se ha vivido una noche muy especial para los amantes del cielo nocturno. Dos llamaradas solares han alcanzado la Tierra de forma consecutiva, permitiendo que el observador atento pudiese disfrutar de unas preciosas auroras boreales en distintos puntos del cielo peninsular. En Galicia, a pesar de que la borrasca Claudia hizo imposible apreciar este fenómeno en muchos puntos, algunos afortunados pudieron capturar el momento. Es el caso de Jose Ramón Moire, fotógrafo de Vila de Cruces que logró captar con su cámara este espectáculo en el firmamento gallego.

Así se vieron las auroras boreales en Galicia

José Ramón Moire

Esta madrugada se ha vivido una noche muy especial para los amantes del cielo nocturno. Dos llamaradas solares han alcanzado la Tierra de forma consecutiva, permitiendo que el observador atento pudiese disfrutar de unas preciosas auroras boreales en distintos puntos del cielo peninsular. En Galicia, a pesar de que la borrasca Claudia hizo imposible apreciar este fenómeno en muchos puntos, algunos afortunados pudieron capturar el momento. Es el caso de Jose Ramón Moire, fotógrafo de Vila de Cruces que logró captar con su cámara este espectáculo en el firmamento gallego.

Así se vieron las auroras boreales en Galicia

José Ramón Moire

Esta madrugada se ha vivido una noche muy especial para los amantes del cielo nocturno. Dos llamaradas solares han alcanzado la Tierra de forma consecutiva, permitiendo que el observador atento pudiese disfrutar de unas preciosas auroras boreales en distintos puntos del cielo peninsular. En Galicia, a pesar de que la borrasca Claudia hizo imposible apreciar este fenómeno en muchos puntos, algunos afortunados pudieron capturar el momento. Es el caso de Jose Ramón Moire, fotógrafo de Vila de Cruces que logró captar con su cámara este espectáculo en el firmamento gallego.

Esta madrugada se ha vivido una noche muy especial para los amantes del cielo nocturno. Dos llamaradas solares han alcanzado la Tierra de forma consecutiva, permitiendo que el observador atento pudiese disfrutar de unas preciosas auroras boreales en distintos puntos del cielo peninsular. En Galicia, a pesar de que la borrasca Claudia hizo imposible apreciar este fenómeno en muchos puntos, algunos afortunados pudieron capturar el momento. Es el caso de Jose Ramón Moire, fotógrafo de Vila de Cruces que logró captar con su cámara este espectáculo en el firmamento gallego.

stats