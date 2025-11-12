Oposiciones exprés en España: cuatro opciones para conseguir un empleo público en menos tiempo

Las oposiciones en España son una opción cada vez más elegida por aquellos que buscan estabilidad laboral y una carrera en el sector público. Sin embargo, no todas requieren años de preparación ni complejos procesos de examen. El abogado Xavi Abat destaca cuatro oposiciones que pueden ser aprobadas en menos tiempo de lo que muchos piensan, y que son accesibles a quienes cuentan con una formación básica.

Según Abat, estas oposiciones no solo son más accesibles en cuanto a requisitos académicos, sino que también requieren un menor tiempo de preparación en comparación con otras más complejas. Estas son las cuatro opciones exprés que el abogado recomienda para aquellos interesados en conseguir un puesto en la administración pública.

1. Auxiliar Administrativo del Estado

Una de las oposiciones más accesibles es la de auxiliar administrativo del Estado, para la cual solo se necesita tener la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El examen de esta oposición incluye una serie de temas relativamente sencillos, y los opositores suelen tardar entre 6 y 12 meses en prepararse adecuadamente. Este puesto ofrece estabilidad laboral y la posibilidad de acceder a diferentes departamentos dentro de la administración pública.

2. Auxilio Judicial

Otra opción para quienes disponen de la ESO es la oposición de auxilio judicial. Esta convocatoria es conocida por su examen más reducido, compuesto por solo 26 temas, lo que facilita la preparación en menos tiempo. En promedio, los opositores se preparan entre 9 y 18 meses. Aprobarla significa tener acceso a un empleo en los juzgados y tribunales, con una gran demanda de personal auxiliar en el ámbito judicial.

3. Celador

La oposición de celador es otra opción viable, con requisitos mínimos de la ESO y una cantidad reducida de temas que suelen variar entre 15 y 25. La media de tiempo de preparación es de entre 6 y 12 meses, aunque la competencia puede hacer que algunos necesiten un poco más de tiempo. Los celadores desempeñan tareas en hospitales y centros de salud, desempeñando un papel clave en el buen funcionamiento del sistema sanitario público.

4. Auxiliar de Enfermería

Si se cuenta con el título de cuidados auxiliares de enfermería o un ciclo de Formación Profesional de grado medio, se puede acceder a la oposición de auxiliar de enfermería. El examen, que consiste en un test de entre 30 y 60 temas, es relativamente corto en comparación con otras oposiciones de mayor nivel. Los aspirantes tardan entre 12 y 18 meses en aprobarla, y al conseguirlo, podrán trabajar en hospitales, clínicas o centros de salud públicos, un ámbito que demanda profesionales de manera constante.

¿Qué supone aprobar una oposición?

Aprobar una de estas oposiciones puede significar el acceso a un empleo público estable, con beneficios como la seguridad social, el acceso a la formación continua y un salario fijo. Además, estos puestos suelen contar con una jornada laboral fija y horarios compatibles con la vida personal. Aunque las oposiciones pueden ser exigentes, el esfuerzo suele verse recompensado con una posición segura en la administración pública.

Aunque las cuatro oposiciones mencionadas son más accesibles en términos de requisitos y tiempo de preparación, no todas son igualmente fáciles. El puesto de auxiliar administrativo del Estado y el de auxilio judicial suelen ser los más demandados, lo que implica mayor competencia y, por lo tanto, una dificultad algo mayor en la fase de exámenes. Sin embargo, con una preparación adecuada y disciplinada, es posible superar cualquier de estas oposiciones y obtener un puesto en el sector público.