Las luces de Navidad de Vigo se cuelan en el anuncio de Suchard
El anuncio del popular turrón muestra a un Abel Caballero de peluche durante el encendido
Este año, la Navidad de Vigo se han colado en el anuncio de uno de los turrones más populares de España. En el vídeo publicitario, puede verse el esperado momento del encendido de luces en una versión muy particular.
Como cada año, la compañía Suchard ha lanzado un spot publicitario para su campaña navideña. En este anuncio, han optado por darle una vuelta a su canción habitual con una versión de la cantante Mafalda Cardenal.
El vídeo muestra a la cantante convertirse en una marioneta de peluche en una escena navideña ambientada en el año 2000. «Ahora las navidades suenan un poco diferente», comenta Mafalda y empieza a cantar el nuevo jingle mientras se suceden escenas de cómo se viven hoy en día estas fechas.
Durante una de las escenas, se muestra un televisor con un rótulo que reza «El alcalde de Vigo enciende las luces de Navidad». En la escena podemos ver a una versión de peluche de Abel Caballero pulsando el botón de encendido y haciendo su característico gesto de 'V' con los dedos de ambas manos.
Con su aparición en este anuncio, las navidades viguesas parecen haberse convertido ya en un icono pop para todo el país.
