Los premios Zendal destacan el papel de la ciencia para resolver problemas
La ceremonia tuvo como protagonistas a Ana Fernández-Sesma, homenajeada por su trayectoria, y a los científicos galardonados María Mayán y Alejandro Brun
La sede de Afundación en Vigo acogió ayer la sexta edición de los Zendal International Awards, a la que concurrieron 175 candidaturas de diez países. El acto, presidido por el conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez, y el CEO del grupo biotecnológico Zendal, Andrés Fernández, tuvo como protagonistas a los premiados en las categorías de salud humana y salud animal: el equipo CellCOM del CINBIO (Universidad de Vigo), liderado por María Mayán, por un proyecto de cáncer de mama triple negativo; y Alejandro Brun, investigador del CISA–INIAM, por una vacuna frente a la fiebre del Valle del Rift, respectivamente, y Ana Fernández-Sesma, homenajeada por su trayectoria.
El equipo del CINBIO ha desarrollado una terapia innovadora basada en ARNm, protegida por tres patentes internacionales, para mejorar el tratamiento del cáncer de mama triple negativo, un subtipo agresivo con pocas opciones terapéuticas. Según la investigadora, se trata de un avance esperanzador, ya que esta tecnología también podría aplicarse en otros tumores como melanoma, cáncer de ovario, páncreas y ciertos subtipos de cáncer de mama.
Mayán recordó la importancia de fomentar la investigación en todas las regiones y desde todos los ámbitos, al considerarla «la única herramienta que tenemos para resolver problemas reales».
Asimismo, subrayó el valor de este premio, que hizo extensivo a su equipo y a la Universidad de Vigo, por contribuir a dar visibilidad al trabajo de los científicos.
Por su parte, Brun señaló que su investigación emplea una tecnología innovadora denominada vacunología cuántica que permite identificar los antígenos y los epítopos protectores en esos antígenos para combinarlos y de esa manera mejorar aún más la eficacia de la vacuna frente a la fiebre del Valle del Rift, una enfermedad zoonótica emergente que afecta tanto a animales como a humanos y que está «desatendida en los países occidentales aunque es prioritaria», advirtió.
Homenaje
Durante la ceremonia también se rindió homenaje a la doctora Ana Fernández-Sesma, directora del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina Icahn del Hospital Mount Sinai de Nueva York, por su destacada trayectoria científica, distinción que la investigadora compartió con su equipo. Fernández-Sesma destacó la importancia de visibilizar la importancia de la ciencia para la salud pública e hizo una defensa de la enseñanza pública y del talento español. «En Estados Unidos se disputan a los investigadores españoles. Tienen una formación excepcional, aunque aquí no siempre valoramos el talento que estamos generando.», afirmó.
Por su parte, el CEO de Zendal destacó la importancia del trabajo científico. «La ciencia no solo descubre, sino que anticipa, protege y mejora la vida. Desde Zendal es nuestra querencia y nuestro compromiso poner rostro a quienes investigan, a quienes innovan, a quienes abren caminos desde el laboratorio a la clínica, a los hospitales, a las granjas y también al campo porque en nuestro mundo global, la conectividad no es solo digital», señaló.
Cerró el acto el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que destacó el papel de Galicia como referente en la aplicación del enfoque One Health parfa construir una salud «más seguram sostenible y universal». El titular de Sanidade estuvo acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y por el gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada.
Badiola: «Aún tenemos que aprender a actuar con rapidez ante las zoonosis»
Durante el acto, tres voces de referencia –Juan José Badiola, César de la Fuente y Suzanne Kerba– ofrecieron ponencias sobre salud, innovación y confianza científica. El catedrático de Sanidad Animal Juan José Badiola alertó sobre el riesgo que representan las enfermedades zoonóticas, de las que existen más de 300, y subrayó la importancia de la prevención y la vigilancia epidemiológica en la sanidad animal y en las enfermedades emergentes. «Para hacer frente a este reto hacen falta laboratorios bien equipados, sistemas de diagnóstico adecuados, una vigilancia epidemiológica eficaz, estrategias de control, recursos terapéuticos de contención rápida —como vacunas o medicamentos— y, sobre todo, actuar con rapidez. En España aún tenemos que aprender esto. Posiblemente no se esté haciendo todo lo que se debería», advirtió.
Por su parte, el investigador gallego César de la Fuente, catedrático en la Universidad de Pensilvania (EE UU), presentó los avances de su grupo en el uso de la inteligencia artificial (IA) para el desarrollo de nuevos antibióticos capaces de hacer frente a la resistencia bacteriana, «el problema número uno de la humanidad», afirmó.
Finalmente, Suzanne Kerba, asesora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), destacó la confianza como elemento esencial para fortalecer la cooperación entre la salud humana, animal y medioambiental.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo