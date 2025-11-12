Los premios Zendal destacan el papel de la ciencia para resolver problemas

La sede de Afundación en Vigo acogió ayer la sexta edición de los Zendal International Awards, a la que concurrieron 175 candidaturas de diez países. El acto, presidido por el conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez, y el CEO del grupo biotecnológico Zendal, Andrés Fernández, tuvo como protagonistas a los premiados en las categorías de salud humana y salud animal: el equipo CellCOM del CINBIO (Universidad de Vigo), liderado por María Mayán, por un proyecto de cáncer de mama triple negativo; y Alejandro Brun, investigador del CISA–INIAM, por una vacuna frente a la fiebre del Valle del Rift, respectivamente, y Ana Fernández-Sesma, homenajeada por su trayectoria.

El equipo del CINBIO ha desarrollado una terapia innovadora basada en ARNm, protegida por tres patentes internacionales, para mejorar el tratamiento del cáncer de mama triple negativo, un subtipo agresivo con pocas opciones terapéuticas. Según la investigadora, se trata de un avance esperanzador, ya que esta tecnología también podría aplicarse en otros tumores como melanoma, cáncer de ovario, páncreas y ciertos subtipos de cáncer de mama.

Mayán recordó la importancia de fomentar la investigación en todas las regiones y desde todos los ámbitos, al considerarla «la única herramienta que tenemos para resolver problemas reales».

Asimismo, subrayó el valor de este premio, que hizo extensivo a su equipo y a la Universidad de Vigo, por contribuir a dar visibilidad al trabajo de los científicos.

Por su parte, Brun señaló que su investigación emplea una tecnología innovadora denominada vacunología cuántica que permite identificar los antígenos y los epítopos protectores en esos antígenos para combinarlos y de esa manera mejorar aún más la eficacia de la vacuna frente a la fiebre del Valle del Rift, una enfermedad zoonótica emergente que afecta tanto a animales como a humanos y que está «desatendida en los países occidentales aunque es prioritaria», advirtió.

Público asistente al evento / Jose Lores

Homenaje

Durante la ceremonia también se rindió homenaje a la doctora Ana Fernández-Sesma, directora del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina Icahn del Hospital Mount Sinai de Nueva York, por su destacada trayectoria científica, distinción que la investigadora compartió con su equipo. Fernández-Sesma destacó la importancia de visibilizar la importancia de la ciencia para la salud pública e hizo una defensa de la enseñanza pública y del talento español. «En Estados Unidos se disputan a los investigadores españoles. Tienen una formación excepcional, aunque aquí no siempre valoramos el talento que estamos generando.», afirmó.

Por su parte, el CEO de Zendal destacó la importancia del trabajo científico. «La ciencia no solo descubre, sino que anticipa, protege y mejora la vida. Desde Zendal es nuestra querencia y nuestro compromiso poner rostro a quienes investigan, a quienes innovan, a quienes abren caminos desde el laboratorio a la clínica, a los hospitales, a las granjas y también al campo porque en nuestro mundo global, la conectividad no es solo digital», señaló.

Cerró el acto el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que destacó el papel de Galicia como referente en la aplicación del enfoque One Health parfa construir una salud «más seguram sostenible y universal». El titular de Sanidade estuvo acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y por el gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada.