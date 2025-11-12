Las lluvias de Claudia desbordan el río Miñor en Gondomar y la Xunta vigila cauces en Vigo y Redondela

Las persistentes lluvias que desde la noche del martes está dejando la borrasca Claudia en el oeste de Galicia empiezan sobrepasar la capacidad de algunos ríos. El Miñor, a su paso por Gondomar, ya se desbordó a primera hora de la tarde de este miércoles, y eso que coincidía con la bajamar.

El Miñor rebasó sus límites en el punto en el que el Zamáns afluye en él, de forma que quedó cubierto de agua el puente de piedra que lo cruza. También se vio afectado el skatepark situado en el zona.

Este es uno de los seis ríos sobre los que la Xunta mantiene especial vigilancia, en el marco de su plan de inundaciones (Inungal). Otros dos están también en el área de Vigo: el Eifonso y el Cabeiro, en Redondela. También acaparan la atención la estaciones de Gallo-Umia-Cuntis, la del Lérez y la de Castro-Cee, aunque esta última en remisión.

El Gobierno gallego llama a extremar la precaución en esos puntos por posibles desbordamientos, como ya han ocurrido en Gondomar. En la localidad miñorana el nivel medio del agua permanecía por debajo de 1 metro hasta la pasada noche, cuando comenzó a subir. El ascenso más brusco se produjo a partir de este mediodía, hasta alcanzar casi 5 metros.

Nivel del agua en Gondomar, hasta las 17:10 (16:10 UTC) / MeteoGalicia

El carácter estacionario de la borrasca Claudia está haciendo que la fachada oeste gallega esté acumulando precipitaciones cuantiosas este miércoles. En el área de Vigo hasta las 17:00, la estación de MeteoGalicia en el campus recogió 56 litros por metro cuadrado y 46,7 l/m2 la de Baiona. Sin embargo, las lluvias más intensas se están produciendo en A Costa da Morte, con Santa Comba ya en 112,3 l/m2 o Lira y Cee por encima de los 70.

La comarca de O Salnés también se vio afectada anoche por la persistencia de las lluvias, que desencadenaron el desbordamiento de algunos cauces fluviales al coincidir el pico de precipitaciones con la pleamar. Las inundaciones afectaron especialmente a Vilagarcía, con calles convertidas en balsas de agua.

Mientras el viento ha ido perdiendo protagonismo y las condiciones en el mar han mejorado tras haber estado en aviso naranja, las lluvias mantendrán en alerta al territorio gallego durante las próximas horas. En concreto, hay advertencias de nivel amarillo para lo que queda de miércoles y todo el jueves en toda la provincia de Pontevedra y en buena parte de las de Ourense y de A Coruña. Serán por acumulaciones de más de 40 l/m2 en 12 y también por registros de 15 l/m2 en solo una hora.

Tanto para el viernes como para el sábado está previsto que la persistente Claudia mantenga su influencia en la comunidad, aunque todavía es pronto para saber si obligará a activar nuevos avisos.