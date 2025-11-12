EE UU eliminará las alertas en las terapias hormonales para tratar la menopausia
Las autoridades sanitarias las consideran exageradas tras nuevos estudios
REDACCIÓN
Las autoridades sanitarias estadounidenses solicitarán a los fabricantes de tratamientos hormonales para los síntomas de la menopausia que eliminen una advertencia sobre los riesgos potenciales asociados por considerar que fueron exagerados.
En la menopausia, que marca el fin del período reproductivo en las mujeres, la caída en los niveles de estrógeno puede causar sofocos, trastornos del sueño, sequedad vaginal y dolor durante las relaciones sexuales que las terapias de reemplazo hormonal (TRH) ayudan a aliviar.
Las TRH se utilizaban comúnmente hasta 2002, cuando un estudio generó inquietud al señalar que aumentaban la posibilidad de cáncer de mama y accidente cerebrovascular. Desde entonces, los fármacos incluyeron una advertencia de la agencia de medicamentos de Estados Unidos (FDA) sobre los riesgos.
Las críticas señalaron defectos en el estudio de 2002. Además, actualmente existen formas nuevas de TRH, con dosis reducidas. «Estamos cuestionando ideas anticuadas y reafirmando nuestro compromiso con la medicina basada en evidencia que empodera en lugar de restringir», dijo el secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo