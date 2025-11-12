El británico-húngaro David Szalay gana el Booker Prize
Recibe el galardón con su sexta novela, «Flesh»
EFE
El escritor británico-húngaro David Szalay fue reconocido a principios de esta semana con el prestigioso galardón literario británico que premia las obras de ficción en inglés, el Booker Prize.
Szalay, de 52 años, venció a los favoritos, la novelista india Kiran Desai, quien ganó el premio en 2006, y el británico Andrew Miller, y se quedó con el premio dotado en 50.000 libras (casi 57.000 euros) anunciado en una ceremonia en Londres. Szalay, que había sido previamente finalista del Booker Prize en 2016 por su obra All That Man Is, logró hacerse esta semana con el galardón con la que ya es su sexta novela, Flesh.
La obra que le ha valido el Booker Priza se desarrolla especialmente en Londres, ciudad a la que el autor emigró, y cuenta la vida de un húngaro, István, desde su adolescencia perturbada en su país natal hasta su retorno en edad avanzada. En palabras de Szalay, el escritor deseaba abordar «la vida como experiencia física, sobre lo que significa ser un cuerpo viviente en el mundo».
Otorgado desde 1969, el Booker Prize ha premiado a escritores como Salman Rushdie, Margaret Atwood o Arundhati Roy. Así, el año pasado lo ganó la británica Samantha Harvey por su breve novela Orbital. Este año, además de Desai y Miller, entre los finalistas se encuentran los estadounidenses Susan Choi y Katie Kitamura y el británico-estadounidense Ben Markovits.
