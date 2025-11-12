Inundaciones, árboles caídos y más de cien incidencias: el rastro de la borrasca Claudia en Galicia

La borrasca Claudia dejó más de un centenar de incidencias esta noche en Galicia, afortunadamente sin daños personales, según apunta el 112. El frente, que hoy se irá desplazando lentamente hacia el este, cargó con fuertes vientos, de hasta 132 km/h en Os Ancares, y acumulaciones de lluvia de 83 l/m2 en Santa Comba.

La mayoría de las intervenciones de los equipos de emergencias estuvieron relacionadas con la caída de árboles, tendido eléctrico y postes, así como inundaciones en carreteras, garajes y viviendas. En total fueron 144 los avisos recibidos por la central gallega de emergencias, con las provincias de Pontevedra y A Coruña como las más afectadas, con 62 y 53 partes.

La comarca de O Salnés y los municipios del Ullán vivieron importantes complicaciones desde anoche debido a los efectos del viento y las precipitaciones, que desencadenaron el desbordamiento de algunos cauces fluviales al coindicir el pico de lluvias con la pleamar. Las inundaciones afectaron especialmente a Vilagarcía, con calles convertidas en balsas de agua.

En la provincia de A Coruña, se contabilizaron 53 incidencias, principalmente en municipios de litoral como Carballo, Muxía, Outes o Ribeira.

Las provincias de Lugo, con 22, y Ourense, con siete son las que registraron menor número de incidencias.

La borrasca Claudia llega a Galicia con fuertes vientos y temporal en el mar / Noé Parga

Alerta amarilla

Gran parte de la comunidad continúa este miércoles en alerta amarilla por lluvia: se esperan acumulaciones por encima de los 40 l/m2 en 12 horas en Pontevedra y el suroeste de A Coruña. En el oeste de la provincia coruñesa el aviso sube a naranja con hasta 80 l/m2 en doce horas.

Los vientos han empezado a remitir en la franja occidental de la comunidad, donde la alerta amarilla decayó a las 9 horas. El avance del frente hacia el este motiva que el aviso se prolongue hasta primera hora de la tarde en las montañas de Lugo y Ourense.

En el mar también hay alerta amarilla por vientos del sur con intervalos de fuerza siete en las Rías Baixas y A Costa da Morte y por olas de 4 a 5 metros.

El aviso meteorológico por precipitaciones se mantendrá hasta mañana, jueves, en toda Pontevedra, el sur y la montaña de Ourense, el interior y el suroeste de A Coruña. En las montañas de Lugo y Ourense, y el sur de esta provincia también hay aviso por vientos por encima de los 70 km/h.

Las bajas presiones prolongarán su influencia en nuestra comunidad hasta el fin de semana.