Estas son las nuevas señales de la DGT en Galicia: 200 euros y 4 puntos a quienes no las respeten

Conducir bien va más allá de que no se te cale el coche o de saber aparcar en lugares complicados, también significa adaptarse al entorno y saber identificar y cumplir con las indicaciones de las señales de tráfico que nos cruzamos. Ahora, las carreteras de Galicia y España cuentan con nuevas señales que debes conocer.

Aunque muchos conductores todavía no se han familiarizado con ellas, incumplirlas puede conllevar sanciones graves: 200 euros de multa y la pérdida de 4 puntos en el permiso de conducir.

La Dirección General de Tráfico (DGT) insiste en que estas indicaciones son parte de una estrategia para reducir accidentes en las vías españolas, pero muchos usuarios han expresado su desacuerdo con la medida.

Cómo son las nuevas señales

Señal S 991d. / DGT

La señal S991d indica la existencia de un dispositivo de control de paso con stop. Este tipo de indicación se conoce también como 'señal de radar en cruce' y podemos encontrarlas en intersecciones o cruces peligrosos. Al llegar el vehículo al punto que marca el stop, el radar detecta si se sobrepasa la línea sin detenerse del todo, lo que constituiría una infracción grave.

La DGT apunta que esta señal busca reducir el número de accidentes en las intersecciones. La multa por saltarse un stop es de 200 euros y la retirada de 4 puntos del carnet.

➡️ La nueva señal S991f indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional. #NuevasSeñales pic.twitter.com/VUeqMKkqdg — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 27, 2025

Por su parte, la señal S991f «indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional», explica la DGT en la red social X. Esta señalización, que combina una señal de distancia de seguridad (70 metros) con las características ondas del radar.

De nuevo, incumplir esta señalización constituye una infracción grave que se multa con 200 euros y la pérdida de 4 puntos del permiso. En el caso de la S991f, muchos usuarios en redes sociales han expresado su descontento mientras apuntan la dificultad de prever esta situación de tráfico de forma efectiva.

Polémica e indignación entre los usuarios

«¿Y si justo se me ha metido uno que venía adelantando en mi distancia de seguridad?, ¿me como la multa?», comenta un usuario de la red social X. «Cuando mi coche tenga un indicador con el que pueda monitorear la distancia con el vehículo de delante, me pones el radar», apunta otro. Los conductores coinciden en que es necesario mantener la distancia de seguridad, pero ven muy difícil calcular una cifra concreta, como 70 metros, sin marcas viales en la calzada. Además, tras los adelantamientos, algunos conductores se reincorporan al carril derecho sin respetar esa distancia, como apuntan algunos internautas.

Existen sistemas como el control de crucero adaptativo (en inglés: Adaptive Cruise Control, ACC), que ajusta automáticamente la distancia de seguridad con el coche de delante, reduciendo o aumentando la velocidad según el tráfico. Pero solo un número reducido de vehículos de fabricación reciente, dentro de un parque móvil envejecido –casi 15 años de media en España–, lo incorporan.

La DGT no ha explicado cómo funcionarán los dispositivos de control, si estarán basados en radares, cámaras o sensores en el pavimento; o si la IA ayudará a discernir las infracciones intencionadas de situaciones inevitables, como el referido supuesto de los adelantamientos.

Otro de los motivos del enfado de los conductores es el deficiente estado de muchas de las vías estatales, por lo que reclaman que el dinero público se destine al mantenimiento de las carreteras y no a nuevos dispositivos para imponer multas.

Esta medida de la DGT se enmarca en la reforma del Reglamento General de Circulación, plasmada en el Real Decreto 465/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado 17 de junio, con entrada en vigor el 1 de julio. Esta reforma incluye un nuevo catálogo oficial de señales de circulación. La DGT ha señalado que el cambio físico de las señales se realizará de forma progresiva. Además, las nuevas señales no se han incluido de inmediato en los exámenes teóricos para dar tiempo a actualizar los manuales y facilitar la preparación de los aspirantes. El anterior sistema de señalización vial llevaba vigente desde 2003.