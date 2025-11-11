Juan del Val, premio Planeta: «El amor es el nexo de unión de la vida»

«Yo trabajo mucho, y pongo mucho de mi alma y de mi pensamiento en cada novela para ponérselo fácil al lector. Si alguien lo considera un defecto, lo acepto, pero en todo lo que escribo procuro que haya facilidad y que el lector se enganche. Yo reivindico la facilidad y el entretenimiento». Así respondió ayer Juan del Val a las críticas sobre «Vera, una historia de amor», novela que le ha valido el Premio Planeta en una edición en la que la gallega Ángela Banzas quedó finalista con «Cuando el viento hable».

«Vera, una historia de amor» narra la historia de Vera, una mujer divorciada de mediana edad perteneciente a la nobleza, y Antonio, un hombre de origen humilde y más joven que ella. «El amor es el nexo de unión de la vida», aseveró el escritor madrileño en el Club FARO, que albergó, un año más, la primera presentación de la gira de los premios Planeta, en un acto que estuvo presentado por la periodista Amaia Mauleón.

En la novela se abordan temas como el amor, la culpa y el deseo. Sobre este último, aseguró que aporta mucha información sobre quienes somos. «El deseo o su ausencia cuenta mucho sobre nosotros, tanto de nuestra manera de ser como del momento en el que vivimos. Creo que coloca a cada personaje en el lugar en donde están y por eso suelo utilizar el sexo en mis novelas», explicó el escritor, guionista y productor, conocido por su colaboración en programas como «El hormiguero».

Sobre por qué los personajes de sus novelas son casi siempre femeninos —salvo en su obra debut—, Del Val explicó que se trata de una cuestión de intereses. «Uno escribe sobre lo que observa, pero, sobre todo, sobre aquello que le interesa. Y a mí me interesan especialmente las mujeres, sobre todo en ese momento de madurez», afirmó..

Precisamente el coprotagonista, Antonio, es el personaje masculino del que se siente más satisfecho. «Tiene mucho de mí o yo mucho de él», comentó.

Juan del Val, durante la tertulia / Marta G. Brea

Críticas

Del Val lamentó las duras críticas que la novela ha recibido en las redes sociales, aunque admitió que eran, en parte, previsibles. Al mismo tiempo, condenó el odio que reflejan muchos de esos mensajes. «La crítica argumentada forma parte del juego, pero me entristece el odio, que creo que es muy peligroso», comentó Del Val, que en otro momento de la conversación añadió: «Siempre me han hecho mucha gracia y me han dado un poco de pena los garantes de la pureza literaria. Al final, hay un lector que lee de todo y que tiene que disfrutar o no de la lectura con auténtica libertad, sin que nadie le diga qué tiene que leer y qué no», manifestó.

Por su parte, Ángela Banzas echa mano de sus recuerdos de infancia para construir el personaje de Sofía, la protagonista de «Cuando el viento hable», una historia que se desarrolla en la posguerra y que habla de la memoria colectiva, la fortaleza femenina y el poder de la imaginación para hacer frente al miedo y al silencio «en una época en la que la vida no valía nada».

«Intenté rebuscar en el baúl de mis recuerdos a la niña que un día fui, y la encontré en aquella etapa del hospital: la que marcó mi manera de valorar la vida y de centrarme en lo pequeño. También me hallé en el cariño que siente Sofía por sus abuelos. Después comprendí que sus miedos y su forma de refugiarse en la imaginación también eran los míos. Yo como ella, creo que lo más pequeño puede convertirse en una gran aventura y darle sentido a la vida», explicó.

La escritora Ángela Banzas / Marta G. Brea

La escritora compostelana vuelve a ambientar la historia en Galicia, un lugar que envuelve, dijo, a sus personajes como el «orballo». «Llevo la mirada gallega de serie. Mis emociones se forjaron aquí, y se han alimentado de mi tierra y de mi gente. Cuando trato de darle emoción a todos mis personajes, necesariamente tengo que construirlos aquí. Y también porque mis sentidos se activan cuando estoy aquí», explicó.

Sobre cómo está viviendo ser la finalista del Premio Planeta, aseguró que con gran emoción. «Es un regalo que te da la vida, aunque los sueños tienes que trabajarlos. Algo así te reconforta y para los lectore, solo tengo una palabra: gracias», comentó.

Banzas aseguró que siempre le gusta recibir críticas porque tiene vocación de mejora, pero rechazó el odio y el escarnio, «que pueden hacer mucho daño», advirtió la escritora gallega.