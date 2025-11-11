ERC pregunta al Govern si los Mossos han abierto una "información reservada" por la filtración sobre la muerte de Isak Andic

La portavoz en la comisión de Interior y Seguretat Pública de ERC en el Parlament, Laia Cañigueral, ha presentado una pregunta al Govern sobre las filtraciones aparecidas en los medios de comunicación relacionadas con la investigación abierta por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic. En concreto, se explicaba que los Mossos d'Esquadra habían pedido el teléfono móvil al hijo del empresario, Jonathan, que es la persona que lo acompañaba cuando se cayó desde una altura de unos 100 metros en Collbató en diciembre del año pasado.

En su pregunta al Govern, ERC reclama saber si la Comisaría General de Investigación Interna y Asuntos Disciplinarios de los Mossos ha abierto alguna "información reservada" sobre la filtración. Además, solicitan si la Dirección General de la Policía ha puesto al servicio del juzgado de Martorell que instruye el procedimiento "los recursos de la Comisaría General de Investigación Interna y Asuntos Disciplinarios para investigar el origen de la filtración".

La portavoz de ERC en esta comisión también insta al Govern a saber si "la Dirección General de Policía o algún miembro del alto mando del cuerpo de Mossos d'Esquadra se ha disculpado con la familia de Isak Andic, y ha dado explicaciones a la Fiscalía o al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya" sobre la supuesta filtración.

También quiere saber las medidas impulsadas por la Dirección General de Policía "para evitar nuevas filtraciones relacionadas con las investigaciones policiales y judiciales que llevan a cabo los Mossos d'Esquadra". La respuesta del Govern debería llegar en las próximas semanas.

Investigación judicial

A inicios de septiembre, el juzgado de Martorell que investiga la muerte de Isak Andic el 14 de diciembre del año pasado reactivó el proceso judicial tras instar a los Mossos a indagar el teléfono móvil de Jonathan Andic. El proceso judicial para averiguar lo que ocurrió sigue estando en secreto, pero la decisión judicial hizo que el hijo del fundador de Mango tuviera que ser considerado investigado y no testigo para entregar el teléfono. Pese a esto, la principal hipótesis de la muerte de Andic sigue siendo que fue accidental, según fuentes policiales.

El juzgado tomó tras la decisión tras recibir un informe de Mossos sobre las declaraciones que Jonathan hizo ante la policía y que habría generado "dudas" por sus contradicciones en estas versiones. Los Mossos examinan el teléfono y su contenido para conocer si hay imágenes del lugar de la caída, las llamadas que hizo tras la muerte de su padre o su geolocalización. Junto a este informe, la policía también tiene otro de la policía científica sobre la trayectoria de la caída y la dinámica provocada por el desprendimiento de piedras que hizo resbalar a Andic, tal y como explicó Jonathan, el único testigo.