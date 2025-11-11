La borrasca Claudia entra en Galicia a 122 km/h con alerta naranja en el mar
En tierra, el aviso es amarillo por vientos de 80 km/h en las provincias de Pontevedra y A Coruña
La borrasca Claudia ha entrado en Galicia en las últimas horas, agitando especialmente la costa. Este frente ha traído ráfagas de viento de hasta 122 kilómetros por hora en el municipio coruñés de Vimianzo (A Coruña), 105 en Viveiro (Lugo) y 100 en Cedeira (A Coruña). Con respecto a las precipitaciones, el registro más alto se ha dado en Ponte Caldelas (Pontevedra), con 17 litros por metro cuadrado.
Alerta naranja en el mar; amarilla en tierra
Se esperan olas de más de cinco metros en las Rías Baixas y A Costa da Morte, empujadas por vientos del sur con intervalos de fuerza 8, por lo que Meteogalicia ha activado el aviso naranja.
En tierra, la alerta es amarilla por vientos de más de 80 km/h en las provincias de Pontevedra y A Coruña, las montañas de Ourense y Lugo y la comarca de A Mariña.
Las lluvias irrumpirán de forma intensa a la noche, a partir de las 21 horas con acumulaciones de 40 l/m2 en 12 horas en el suroeste y oeste de la provincia coruñesa.
No obstante, las temperaturas son suaves en esta jornada de alertas, con máximas de casi 19 grados en Ribadeo (Lugo), a las 8:20 horas de la mañana.
