Paula Currás gaña o Premio de Poesía Xosemaría Pérez Parallé
R.S.
Vigo
Paula Currás Prada (Cambre, 1996) é a ganadora do Premio Nacional de Poesía Xosemaría Pérez Parallé, dotado con 3.000 euros e convocado polo Círculo Mercantil e Industrial-Unidad de Fene. Trátase da XXXVIII edición deste premio, creado para homenaxear ao poeta fenés Xosemaría Pérez Parallé.
Paula Currás é poeta e doutora en poesía norteamericana pola Universidade da Coruña, onde actualmente exerce como profesora e investigadora.
