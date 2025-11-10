Paula Currás gaña o Premio de Poesía Xosemaría Pérez Parallé

Paula Currás Prada (Cambre, 1996) é a ganadora do Premio Nacional de Poesía Xosemaría Pérez Parallé, dotado con 3.000 euros e convocado polo Círculo Mercantil e Industrial-Unidad de Fene. Trátase da XXXVIII edición deste premio, creado para homenaxear ao poeta fenés Xosemaría Pérez Parallé.

Paula Currás é poeta e doutora en poesía norteamericana pola Universidade da Coruña, onde actualmente exerce como profesora e investigadora.