Hierba de la Pampa, el plumero que se ve cada vez más

Conocida como plumero de la Pampa, hierba de la Pampa o cola de zorro, es una de las especies invasoras más llamativas en Galicia. Esta planta, de nombre científico Cortaderia selloana, y originaria de la zona meridional de Sudamérica, lleva décadas proliferando por toda la comunidad, especialmente en los márgenes de las autopistas y autovías y en parcelas abandonadas. Lejos de ser erradicada, su expansión parece evidente, también en el área de Vigo, en lugares como la carretera que comunica Baiona y A Guarda. Más allá del obvio perjuicio paisajístico, científicos, organizaciones ecologistas y administraciones recuerdan que esta planta, que alcanza hasta tres metros de altura, resulta muy dañina para los ecosistemas.

Es una planta endémica de la Pampa y de la Patagonia argentina, y ya a principios del siglo XIX se hizo muy popular en Europa como planta ornamental. Se dice que durante la Guerra Civil y la posguerra sus semillas llegaron a España en barcos de cereales provenientes de Argentina. En los años 80 del siglo pasado volvió a ponerse de moda para adornar fincas, aunque fue su presencia en los márgenes de autopistas y autovías lo que posiblemente inició su invasión descontrolada. Se hizo muy visible en el tramo de la AP-9 entre Santiago y A Coruña.

Hace casi dos décadas fue aprobado el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (CEEEI), que estableció la necesidad de eliminarlas o al menos controlarlas, pero no indicó los mecanismos necesarios para ello.

En 2010, la organización ecologista Adega alertaba de su extensión desde la mediana de la autovía del Noroeste (A-6) en el occidente de Lugo.

El motivo de su rápida expansión es que esta planta, declarada invasora en 2013, produce en poco tiempo miles de semillas que se diseminan a decenas de kilómetros de distancia, transportadas por el viento o por cauces de agua. Además, su alta tolerancia le permite adaptarse a condiciones muy variadas de humedad y estados del suelo. Una vez asentada, compite con las especies nativas por el agua, los nutrientes y la luz solar. Al secarse puede favorecer los incendios, y, dado que pertenece a la familia de las gramíneas, contribuye a las alergias respiratorias.

Eliminarla no es fácil. Aunque se arranque, puede renacer o volver a enraizarse. Y no se seca cuando se siega.

«Deberíamos incentivar a reflexión de se realmente ten sentido estar introducindo constantemente especies foráneas para ‘embelecer’ os nosos predios mentres existe un descoñecemento social moi amplo do que medra de xeito natural ao noso carón», señala, en declaraciones a «El Correo Gallego», Antonio Rodríguez Guitián, profesor de la Universidad de Santiago e investigador del Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER). «No caso dos espazos protexidos, cada vez está máis claro que as actuacións deben realizarse mediante métodos manuais e de forma continuada no tempo», añade.

Estrategia estatal

En 2018, con el Gobierno de Mariano Rajoy, el Ministerio de Agricultura–después, de Transición Ecológica– publicó una Estrategia de Gestión, Control y Posible Erradicación del Plumero de la Pampa, que apuntó la extensión de la Cortaderia selloana en la mitad norte de España, especialmente a lo largo de la cornisa cantábrica. En Galicia, el informe ministerial apuntaba que el plumero de la Pampa amenazaba «lugares frágiles como el espacio entre la ribera del río Umia y O Grove, las dunas de A Lanzada y las dunas de las playas de Major y Baltar, en Sanxenxo». «Supone un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética», subraya el documento sobre esta planta y otras del género Cortaderia. En 2019, la Xunta inició su participación en el Proyecto LIFE+ Stop Cortaderia para el arco atlántico. En 2023 se ultimaba un plan de acción y se estudiaba emplear como sistema de control biológico un parásito de esta planta, concretamente el insecto Spanolepis selloanae.

FARO preguntó a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático por la situación actual del plumero de la Pampa en Galicia. Fuentes de este departamento explican que la propuesta técnica del Plan Estratégico para la gestión de especies exóticas invasoras en Galicia desarrolló un sistema de análisis de riesgos. Se trata de una herramienta técnica para la preparación y priorización de propuestas de gestión sobre las especies exóticas invasoras ya introducidas en Galicia.

«De acordo coas prioridades establecidas, con respecto ás especies exóticas invasoras amplamente naturalizadas (como é a herba da Pampa), as actuacións están encamiñadas á contención local e á protección dos sitios prioritarios para a conservación de especies (principalmente en Rede Natura 2000), ademais de campañas de concienciación», añaden desde Medio Ambiente e Cambio Climático.

Si nos atenemos a la definición de «erradicar» de la Real Academia, «arrancar de raíz», será difícil erradicar la hierba de la Pampa, ya que ni arrancarla de raíz resulta definitivo para eliminarla. Veremos este plumero cada vez más.