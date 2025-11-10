Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Día de la Ilustración de 2026 rendirá homenaje a Siro

Cartel con caricatura de Siro.

Cartel con caricatura de Siro.

R.S.

Vigo

La Xunta colabora un año más por el Día da Ilustración con la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, que para 2026 homenajeará a Siro López (Ferrol, 1943), conocido como ‘Siro’, un artista que destaca por su trabajo de caricaturista político y humorista gráfico, además de otras facetas como retratista, dibujante y pintor.

Este es el segundo año en el que se escoge para la efeméride, que tiene su día el 30 de enero, a una persona en vida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents