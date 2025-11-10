El Día de la Ilustración de 2026 rendirá homenaje a Siro
R.S.
Vigo
La Xunta colabora un año más por el Día da Ilustración con la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, que para 2026 homenajeará a Siro López (Ferrol, 1943), conocido como ‘Siro’, un artista que destaca por su trabajo de caricaturista político y humorista gráfico, además de otras facetas como retratista, dibujante y pintor.
Este es el segundo año en el que se escoge para la efeméride, que tiene su día el 30 de enero, a una persona en vida.
