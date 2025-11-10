Atención, conductores: la DGT advierte sobre la nueva infracción que puede saldarse con hasta 6 meses de cárcel

Las normas de tráfico están en constante estudio y evolución para mejorar la seguridad de todos los usuarios de las vías españolas. Sin embargo, no todos los conductores están al tanto de estos cambios, incluso cuando estos pueden acarrear infracciones de hasta 6 meses de cárcel para quien las incumpla.

La Dirección General de Tráfico (DGT) se encarga de vigilar y regular todas estas cuestiones para garantizar que las carreteras son lo más seguras posible para todos. En esta ocasión, apuestan por una medida que refuerza la formación de los conductores de motocicletas y que se prevé que entre en vigor en los próximos meses.

Nueva normativa para los motoristas

Este final de año y el arranque del próximo traerán nuevas normas para quienes circulen por las carreteras, autovías y autopistas de España. Una de las últimas medidas, que se espera que entre en vigor a finales de 2025 o principios de 2026, afecta de forma directa a quienes quieran conducir con motocicletas.

Por el momento, las personas con un permiso de conducción B y más de 3 años de antigüedad pueden conducir motocicletas de hasta 125 cc y triciclos de motor de cualquier cilindrada, pero esto podría estar a punto de cambiar.

Tráfico planea implantar la obligatoriedad de realizar un nuevo curso para conducir motos de 125 cc con el cané de coche. Sobre este asunto, el Real Automóvil Club de España (RACE) advierte: «Cuando entre en vigor, si no realizas dicho curso y conduces un vehículo de dos o tres ruedas de dicha cilindrada será constitutivo de un delito tipificado en el artículo 384 del Código Penal».

Según se recoge en dicho artículo y en función de la gravedad de la infracción, incumplir la norma podría saldarse con penas de 3 a 6 meses de prisión, una multa de 12 a 14 meses o trabajos en beneficio de comunidad de 31 a 90 días. En el caso de no resolverse por vía penal, las sanciones por conducir sin carnet conllevan una multa de 500 euros y la retirada de 4 puntos del permiso.

Cómo será el curso para conducir motos de 125 cc con el permiso B

Esta medida lleva anunciada desde 2024, pero todavía no se ha concretado su entrada en vigor. Lo que sí sabemos es que este curso no tendrá carácter retroactivo, por lo que si ya conduces motos de 125 cc con el carnet B podrás seguir circulando con normalidad.

Otra de las cosas que se sabe del curso es que será similar a 'La formation de 7 heures' de Francia, estableciendo un curso que incluye parte teórica y práctica de unas 7 horas de duración. El contenido girará en torno a las medidas de seguridad que los conductores deben tener en cuenta durante el manejo de una motocicleta.