La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de nombrar como Claudiaa una borrasca situada el noroeste de Galicia que tendrá un gran impacto en el oeste peninsular y también en el archipiélago canario durante los próximos días. Tanto en la costa como en el territorio gallego ya se han comenzado a activar avisos por viento, lluvias y mala mar.

De hecho, la Xunta ha activado el plan especial para el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) en fase de preemergencia por las precipitaciones previstas. Se prevén acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, principalmente en las provincias de Pontevedra y de A Coruña. La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha recordado que se deben adoptar las medidas preventivas necesarias y alertar o movilizar los medios y recursos disponibles.

Claudia es una borrasca estacionaria, esto es, que permanece en el mismo sitio o se desplaza muy lentamente. Esta característica propiciará que afecte al oeste de la península durante varios días, en los que irá enviando sucesivos frentes.

Inundaciones por el paso de una borrasca anterior, en Pontevedra / Gustavo Santos

Según la Aemet, se espera que Claudia afecte primero a Galicia ya desde mañana por la tarde, con precipitaciones persistentes, que ocasionalmente podrían ser fuertes y con tormenta, rachas de viento sur muy fuertes, especialmente en zonas expuestas, y temporal marítimo.

El viento del sur continuará soplando durante al menos hasta el jueves con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas del extremo septentrional, así como en zonas de montaña de la mitad occidental. También se espera que el temporal costero continúe en los litorales atlánticos gallegos.

En cuanto a las precipitaciones, serán persistentes en la mitad occidental de Galicia, donde pueden dar lugar a acumulados importantes e incrementar el riesgo de inundaciones fluviales y desprendimientos.

Avisos

Ante esta situación, tanto la Aemet como MeteoGalicia están emitiendo avisos. Los más severos, de nivel naranja, serán por la situación en el mar, y estarán operativos desde el mediodía de este martes en toda la costa de las provincias de Pontevedra y A Coruña. Se espera viento del sur o suroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8) y mar combinada del oeste o suroeste de 5 a 6 metros.

Por este motivo, la Secretaría Xeral para o Deporte ha avanzado la suspensión de la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar en los ayuntamientos afectados. Además, la Xunta ha recalcado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompeolas y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

También habrá alertas en tierra, en ese caso amarillas, por vientos y por lluvias. Las rachas en las dos provincias citadas y en las zonas altas de Ourense y de Lugo alcanzarán los 80 km/h, mientras que las precipitaciones podrán superar los citados 40 l/m². Este aviso por lluvias se prolongará a toda la jornada del miércoles.