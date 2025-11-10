Abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en el Programa de Termalismo del Imserso 2026
Esta temporada contará con 197.000 plazas disponibles para estancias de 10 días y 9 noches
Desde el pasado 4 de noviembre los jubilados pueden presentar sus solicitudes para participar en el Programa de Termalismo del Imserso 2026. La temporada contará con 197.000 plazas disponibles en los establecimientos termales asociados y los meses previstos para los tratamientos.
Los turnos serán de 10 días (9 pernoctas) cada uno, en régimen de pensión completa. Pueden participar pensionistas por jubilación o por incapacidad permanente, así como personas viudas con 55 años o más, pensionistas por otros conceptos o personas que reciban prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 años o más.
Cómo solicitar tu plaza
Muchos pensionistas ya han reservado sus plazas. Estas solicitudes pueden hacerse por cualquiera de los siguientes medios:
- A través de la sede electrónica del Imserso.
- En formato papel enviándola a los registros electrónicos y oficinas indicadas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Enviarla por correo postal a: Programa de Termalismo Apartado de Correos 61.285 28080 Madrid.
El plazo para presentar las solicitudes serán, por un lado, hasta el 4 de diciembre de 2025 para los turnos de febrero a agosto de 2026; y, por otra parte, hasta el 15 de mayo de 2026 para los turnos de septiembre a diciembre de 2026.
A lo largo de este mes las personas usuarias recibirán una carta en sus domicilios acompañada de la solicitud y la relación de balnearios participantes para esta temporada, entre otras. Esta misma información se encuentra disponible en la web y en la sede electrónica del Imserso.
