Abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en el Programa de Termalismo del Imserso 2026

Desde el pasado 4 de noviembre los jubilados pueden presentar sus solicitudes para participar en el Programa de Termalismo del Imserso 2026. La temporada contará con 197.000 plazas disponibles en los establecimientos termales asociados y los meses previstos para los tratamientos.

Los turnos serán de 10 días (9 pernoctas) cada uno, en régimen de pensión completa. Pueden participar pensionistas por jubilación o por incapacidad permanente, así como personas viudas con 55 años o más, pensionistas por otros conceptos o personas que reciban prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 años o más.

Cómo solicitar tu plaza

Muchos pensionistas ya han reservado sus plazas. Estas solicitudes pueden hacerse por cualquiera de los siguientes medios:

A través de la sede electrónica del Imserso.

En formato papel enviándola a los registros electrónicos y oficinas indicadas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Enviarla por correo postal a: Programa de Termalismo Apartado de Correos 61.285 28080 Madrid.

El plazo para presentar las solicitudes serán, por un lado, hasta el 4 de diciembre de 2025 para los turnos de febrero a agosto de 2026; y, por otra parte, hasta el 15 de mayo de 2026 para los turnos de septiembre a diciembre de 2026.

A lo largo de este mes las personas usuarias recibirán una carta en sus domicilios acompañada de la solicitud y la relación de balnearios participantes para esta temporada, entre otras. Esta misma información se encuentra disponible en la web y en la sede electrónica del Imserso.