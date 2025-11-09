Vigo corona a Carla Castrelo y Laura Varela como ganadoras de Miss Grand Galicia
Las jóvenes coruñesa y ourensana representarán a la comunidad en Miss Grand España 2026 después de triunfar en la gala celebrada anoche en el Teatro Salesianos
Carla Castrelo —del barrio coruñés de Los Rosales— y Laura Varela —de O Carballiño— fueron coronadas anoche como Miss Grand Galicia y Miss Grand Costa Gallega, respectivamente, en la gran gala final de Miss Grand Galicia, celebrada por primera vez en Vigo en el Teatro Salesianos. Ellas serán las representantes gallegas en Miss Grand Spain 2026.
El evento reunió a más de 300 asistentes y contó con 20 candidatas. El jurado profesional evaluó la apariencia física, la oratoria, la personalidad, la empatía y la capacidad de las concursantes para ser portavoces de valores de paz y compromiso social.
La gala contó con la presencia de Aitana Carolina Jiménez, Miss Grand Spain 2025 y segunda finalista de Miss Grand International, quien compartió escenario y experiencias con las candidatas, así como con profesionales del sector de la belleza y la moda.
Ambas reinas competirán en igualdad de condiciones en el certamen nacional de 2026, una medida que, según la organización, subraya la filosofía de Miss Grand Galicia de impulsar el talento y el liderazgo femenino.
