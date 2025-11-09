Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar

Puede que suene a película, pero a más de uno la situación le resultará familiar. La Guardia Civil te da el alto y al parar y bajar la ventanilla, el agente te pregunta: ¿sabe usted por qué le hemos parado?

No se trata de una cuestión baladí. Ante esta situación, la mayoría de conductores se ponen nerviosos y enseguida confiesan la infracción. No obstante, los abogados recomiendan mantener la calma e indican cuál es la mejor respuesta que se puede dar.

Al parecer, los agentes lanzan esta pregunta para que el conductor hable y admita haber infringido la ley. Algo que no resulta buena idea, ya que como bien nos recuerda el cine: «Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra». Tampoco es aconsejable decir «no lo sé», puesto que puede ser interpretado como falta de conocimiento de las leyes y normas de circulación.

En estos casos delicados, lo más recomendable es responder con un simple, pero conciso «prefiero no decirlo», o directamente decir que «no», para evitar incriminarse y que la situación derive en la correspondiente sanción y multa de tráfico.

¿Qué pasa si insiste?

También puede ocurrir que el agente presione al conductor para que admita su culpabilidad. En este caso, lo mejor es acogerse a su derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, que viene recogido en el artículo 24 de la Constitución.

La actitud al volante es tan importante como las normas. Si cumples el decálogo de la @DGTes estarás apostando por tu seguridad y la del resto de usuarios.

ℹ️👇https://t.co/QcZEDgp2le#SeguridadVialGC #AgrupaciónDeTráficoGC pic.twitter.com/2J6CIbPzjr — Guardia Civil (@guardiacivil) August 28, 2025

Aun con todo, la actitud al volante es siempre lo más importante. Si cumples con las normas de la DGT, garantizarás la seguridad y la del resto de usuarios, y evitarás problemas con la autoridad.