La Xunta demanda a Urtasun el original de «La Colmena»

La Xunta de Galicia solicitó ayer al Ministerio de Cultura el depósito del mecanoscrito de ‘La Colmena’, hallado en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, en la Fundación Camilo José Cela, con el objetivo de que pase a formar parte de la colección conservada en su sede de Padrón. De este modo, el Gobierno gallego «vela por el cumplimiento de los propios deseos del premio Nobel de que su legado permaneciese unido».

Así se lo comunicó al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mediante una carta firmada por el consejero de Cultura, José López Campos, también en calidad de presidente del Patronato de la Fundación Pública Camilo José Cela.

En el escrito, expresó la disposición de la Xunta para que este documento, enviado por el autor a la censura en 1946, pueda pasar a formar parte del propio manuscrito de ‘La colmena’, que fue donado por Cela a la entidad y que desde 2012 es patrimonio inmaterial del pueblo gallego.

De este modo, tal y como se refleja en la misiva, la Xunta solicita al Ministerio poder salvaguardar de manera conjunta uno de los legados literarios del autor más importantes del mundo.

Esta herencia está compuesta por colecciones heterogéneas y de gran valor cultural que permiten conocer al escritor, pero también el devenir social y cultural de la España de la segunda mitad del siglo XX.