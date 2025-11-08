El nuevo disco de Rosalía, ni todo es ópera ni revelación celestial

El cuarto álbum de Rosalía ya está a la venta. Ayer lo cantaba en Valencia con Los 40 Principales. Millones de personas comenzaron a opinar de él una semana antes al revelarse «Berghain», el primer single y vídeo. La pregunta que más se tecleó en el universo web fue: ¿qué es esto? Muchas voces brindaron por la ‘entrada’ de Rosalía en la ópera pero ¿ha sido realmente así?

«No, no canta ópera», esclarece la cantante lírica gallega y coach vocal –imparte clases presenciales en Vigo y online– Begoña Salgueiro. «Lo que hace es inspirarse en ella y en la música clásica, lo que me parece superinteresante y experimental», puntualiza para agregar que la canción presenta «reminiscencias del Barroco».

«Berghain» no es ópera

En cuanto a la voz de la artista en este tema, indica que se trata de «una voz brillante con el resonador nasal frontal que le da mucha versatilidad y potencia pero sin el vibrato de la lírica y su dificultad».

A Salgueiro le ha encantado «Berghain», así como la puesta en escena elegida para el vídeo que califica de «muy bello y estético. Yo lo pondría en la Bienal de Venecia».

Por su parte, Roberto Relova, profesor en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, coincide con Salgueiro en que es «muy interesante lo que hace Rosalía en «Berghain». Creo que está dentro de una corriente de hace cinco años en los que hay una inmersión entre la música popular urbana y la clásica».

Una canción impactante pero sin ser pionera

Tanto Salgueiro como Relova coinciden en que «no es algo nuevo». Como ejemplo, la cantante recuerda la fusión de la música metal y lo clásico.

A Relova le vienen a la mente Sting y su inmersión «en la ópera barroca inglesa; el propio Elvis Presley con el que sonaba «Así hablaba Zarathustra»de Richard Strauss al entrar en el escenario además de arreglar y cantar arias; y el recuerdo de Fredy Mercury».

Reconoce el catedrático de Etnomusicología y profesor vigués que «Berghain» comienza como un concierto clásico: «En el inicio suenan arreglos de músicas vivaldianas». En cuanto a Rosalía, indica que «ella realmente no está cantando ópera y que cante en alemán no significa que sea una cantata aunque sí están presentes recursos estilísticos que vienen del barroco». De hecho, el acompañamiento del coro con la orquesta le recuerda al compositor Henry Purcell, del barroco inglés.

Me ha sorprendido lo que ha hecho; es muy arriesgado Roberto Relova — Catedrático de Etnomusicología y profesor en el Conservatorio Superior de Música de Vigo

Relova resalta que «Rosalía tiene una formación musical muy potente. A mí, me ha sorprendido lo que ha hecho; es muy arriesgado». Salgueiro añade que «si esta canción nos ayuda a que más gente se interese por la ópera, bravo por Rosalía».

Homenaje a lo clásico pero voz tuneada

Aunque la artista de «Motomami» ha querido apostar por los sonidos orquestales reales hay presencia de efectos digitales en las voces. «Yo creo –señala Relova– que hay recursos tuneados en la voz de Rosalía. Hay un sonido muy metálico al principio de todo. Escucho en esta voz manipulada bastante eco. Es una voz procesada; no suena natural del todo. Lo mismo ocurre con la voz de Björk. Esta canción me ha gustado, aunque la parte que más me emociona es la de Björk, soy muy fan suyo».

La importancia de la simbología

«Berghain» es el nombre de un club de tecno en Berlín pero también significa bosque de una montaña que en la tradición budista y otras culturas de Asia simboliza un lugar alejado del sufrimiento mundano donde vivir en soledad, lejos de las tentaciones. Allí se encuentra refugio.

Quizás por ello Rosalía en el vídeo asciende hacia su montaña particular por unas escaleras a su vivienda que se ha convertido en el ecuador del vídeo en un bosque donde está sola sin otra persona humana. Solo la acompañan los animales. Uno de ellos, la alerta de algo para después oír la frase en inglés «Te follaré hasta que me ames», algo que un enfurecido Mike Tyson gritó ante las cámaras que lo grabaron contra una persona contraria a él en el año 2002.

18 canciones, 13 idiomas y varias historias de santas

«Berghain» es la sexta canción del disco «Lux», que cuenta con 18 temas más tres de regalo en el formato vinilo. En él s e escuchan trece lenguas diferentes entre las que figuran el castellano, catalán, ucraniano, portugués, italiano, árabe o incluso el latín.

En una entrevista al canal de YouTube de Alejandro Marin, Rosalía explicaba que el disco tiene como un eje un concepto –la mística femenina– y que se inspiró en historias de santas.

Señaló también que «todo lo humano es imperfecto» y que en «Lux» (luz en latín) ha querido partir de lo mundano para escalar hacia lo divino. «He visto que hubo mujeres que primero mandaron matar a hombres y después fueron declaradas santas. Por ejemplo, Santa Olga de Kiev; po eso canto en ucraniano en una canción».

«Siempre» tuvo una conexión espiritual

Rosalía confesó que ahora siente «necesario intentar estar más cerca de lo divino que hace años» si bien «siempre» tuvo «una conexión con lo espiritual ahora más que nunca esa necesidad se ha hecho más palpable. Tenía que hacer un disco para hablar de esto».

Reflexionó la artista que su «ficción ideal es la que no lanza algo evidente sino la que propone y te deja elegir tu recorrido como oyente».

Aunque en el álbum hay temas que aúnan la voz a capella con violines o con piano, parte del público ansiaba que el espíritu ‘lírico’ de «Berghain» estuviera más presente. No ha sido así, lo que supone en parte una decepción.

El disco presenta temas con resonancias del flamenco y también con raíz en lo popular: oímos «Memória» que se enlaza con el fado en una colaboración con Carminho o«La rumba del perdón» revela la aportación de Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz. También hay alguna inyección urbana.

Un disco con cita a A Coruña

En cuanto a las letras, llama la atención más lo terrenal que lo celestial y muchos fans buscan pistas, dardos y «perlas» para los ex de Rosalía entre los que se encontrarían C. Tangana o Rauw Alejandro. Frases como «Todito te lo perdono» hacen pensar, así como la cita a A Coruña en el verso «en la ciudad de cristal fue donde me trasquilé».

¿Referencias a maltratadores y narcisistas?

Hay quien ve en «Berghain» el resultado del maltratador narcisista que ha roto a la artista (un corazón estilo colgante aparece pisado por el zapato con crucifijo de Rosalía en el vídeo). «Es un patrón de comportamiento abusivo contra la mujer que tiene como fin anularla para tenerla a su merced. Los narcisistas son maltratadores», indica la psicóloga Concepción Rodríguez, del Colexio de Psicoloxía de Galicia. «Ellos solo se contemplan a sí mismos. Necesitan destruir a otra persona para completarse», añade.

Lo mundano sigue en «Dios es un stalker» (acosador en internet) donde Rosalía ‘juega’ a ser Dios mientras canta: «A mi baby yo lo voy a stalkear para poderle enamorar», unos persos que más adelante añaden que va a «perseguir sin piedad». Sin duda un convite a reflexionar sobre el acoso y aquellos humanos que se creen dioses.