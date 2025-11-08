Mercadona se suma a la Gran Recogida de Alimentos

Mercadona se suma un año más a la Gran Recogida de Alimentos organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que arrancó ayer y se prolongará hasta el 16 de noviembre.

Como cada año, la compañía pone a disposición de la campaña sus puntos de venta para la recaudación de fondos, con el objetivo de dar a sus clientes la posibilidad de participar en este gran evento solidario anual a favor de los Bancos de Alimentos.

En total participarán 1.589 tiendas de Mercadona en toda España, de las cuales 62 corresponden a Galicia. Como en ediciones anteriores, la colaboración de la compañía en

La gran recogida se realizá mediante la donación monetaria, múltiplo de 1 euro, que los clientes podrán realizar en el momento de la compra.