AMA América logra la calificación AAA por su fortaleza

Villarino preside AMA.

REDACCIÓN

Vigo

AMA América ha sido reconocida con la calificación de riesgo AAA, emitida por Class International Rating, subrayando así «su fortaleza financiera y su sobresaliente capacidad para afrontar cambios

adversos con un impacto mínimo». .

Dicha evaluación fue emitida por unanimidad tras la reunión delComité de Calificación celebrada en Quito.

