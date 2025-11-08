AMA América logra la calificación AAA por su fortaleza
REDACCIÓN
Vigo
AMA América ha sido reconocida con la calificación de riesgo AAA, emitida por Class International Rating, subrayando así «su fortaleza financiera y su sobresaliente capacidad para afrontar cambios
adversos con un impacto mínimo». .
Dicha evaluación fue emitida por unanimidad tras la reunión delComité de Calificación celebrada en Quito.
