Por el Ministerio de Juventud e Infancia
Tres periodistas de Prensa Ibérica, galardonados en los Premios Injuve
Pablo Tello y Pedro del Corral, de El Periódico de España, y Germán Caballero, de Levante-EMV, han sido premiados en la edición de 2025
Redacción
Pablo Tello y Pedro del Corral, de El Periódico de España, y Germán Caballero, fotoperiodista de Levante-EMV, han ganado el VI Premio Injuve que otorga el Ministerio de Juventud e Infancia.
Los primeros han conseguido el prestigioso reconocimiento por el reportaje Sólo el drag les hace libres: una armadura queer para sacar brillo a la discapacidad. En él, presentan a Melisa, María, Nicolás, Héctor y Marcos, cinco personas con discapacidad que "han encontrado en este arte un espacio donde ser ellos mismos, sin juicios". El jurado, integrado por Tania Minguela, directora de la División de Programas del Injuve, y los periodistas Ana Ribera, Mario Viciosa, Sara Mosleh y Sebastián Forero, ha reconocido su propuesta por haber "contribuido al fomento, defensa y difusión de valores cívicos, sociales y de igualdad". "Cuando se maquillan y visten descubren que el problema no es suyo, sino de un sistema capacitista que acorta sus posibilidades de ser", señala el texto, que está acompañado por fotografías de José Luis Roca, José Carlos Guerra, Manu Laya y Fernando Bustamante.
Por su parte, Germán Caballero ha ganado con una serie fotográfica compuesta por cinco imágenes donde ha retratado 'La dana más cruel', en el que ha dejado patente la trágica jornada del 29 de octubre de 2024 y todas las consecuencias que vinieron después. El Injuve ha destacado que, con su trabajo, se demuestra la importancia del fotoperiodismo local, "que mantiene el foco en la noticia más allá de sus momentos más mediáticos". El trabajo de Caballero, publicado íntegramente en Levante-EMV y todos los medios de Prensa Ibérica, ha obtenido el premio en la categoría de Fotoperiodismo.
El resto de reconocimientos han sido para Laura de Grado (Efe), en el apartado audiovisual y a Sara Selva (Cadena Ser) en la sección radiofónica.
- Muere Amaya, la mujer del ingeniero vigués que hace cuatro meses hizo un llamamiento desesperado para salvarle la vida
- Cortan 600 olivos plantados hace cinco años en dos fincas del Pazo de Cascaxide
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- Condenados en Vigo por educar a su hijo en casa: «Es una desescolarización irresponsable»
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- El vendaval bufa sobre Galicia con rachas de 160 km/h; ahora viene la lluvia
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- Muere a los 44 años el hijo del armador argentino y cliente del naval vigués José Américo Moscuzza