Galaxia, la Mostra de Teatro de Cangas y la Bienal de Pontevedra, Premios da Cultura Galega

La editorial Galaxia, la Bienal de Pontevedra, la Mostra de Teatro Cómico de Cangas, las bodegas Martín Códax, Baños Films, la campaña «Aquí tamén se fala», Antón Corral y el programa radiofónico Sempre en Galicia son los galardonados con los Premios da Cultura Galega 2025, según anunció este jueves el jurado, reunido en la Cidade da Cultura bajo la presidencia del conselleiro de Cultura, José López Campos.

En la categoría de Letras, el premio fue para la editorial Galaxia, en Artes Visuais para la Bienal de Pontevedra y en Artes Escénicas para la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas.

En la de Música se distinguió a las Bodegas Martín Códax, en la de Audiovisual a la distribuidora cinematográfica Baños Films, y en la de Lingua a la campaña «Aquí tamén se fala».

En la categoría de Patrimonio Cultural, el premio fue para el gaitero y artesano de instrumentos musicales Antón Corral, y en la de Proxección exterior para el programa de radio Sempre en Galicia.

La Consellería de Cultura señaló en un comunicado que, con estos premios, la Xunta distingue un año más «la excelencia creativa, la capacidad de intercambio, la experimentación y la proyección del panorama cultural de nuestra comunidad», así como «el compromiso de proyectos, trayectorias e iniciativas que enriquecen la realidad e identidad cultural de Galicia».

El jurado estuvo integrado por el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo; la directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana; el rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López; el presidente de la Real Academia de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo; la vicepresidenta del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra; y María López Sández, en representación del presidente de la Real Academia Galega.

También formaban parte del mismo la periodista Esther Estévez; el director del Festival Internacional Outono de Teatro, Alberto Sueiro; la directora de Acción Cultural de la Fundación Cidade da Cultura, Verónica Santos; y la pianista y directora del festival IKFEM, Andrea González.

