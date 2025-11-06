Mario Alonso Puig: «Es un error hipotecar la felicidad al futuro»

¿Se debe aplazar al porvenir la felicidad renunciando a luchar por ella en el presente? El doctor y divulgador Mario Alonso Puig considera que no. Ayer en Vigo señaló: «La importancia radica no solo donde estás sino en donde podrías estar. Hay gente que hipoteca su felicidad al futuro. Dicen: ‘Cuando yo tenga esa posición, cuando yo encuentre a mi pareja, cuando yo viva en ese sitio, cuando yo consiga esta cosa, seré feliz. Eso es un error. Si no conseguimos ser felices en el aquí y en el ahora no lo seremos después».

Con un Auditorio Mar de Vigo casi abarrotado, Alonso Puig aclaró que la felicidad «no depende del tener, sino del ser. Proyectas un futuro que quieres que suponga en tu vida y en la de otras personas algo específico o hipotético. Pero eso no quiere decir que hipoteques tu presente; al no poder tener ese futuro soñado pierdes tu presente».

Mario Alonso Puig acudió a la ciudad olívica para ofrecer esta conferencia organizada por FARO DE VIGO. En ella corroboramos –según sus palabras– que el miedo a cambiar, a aventurarse por un nuevo camino vital, es uno de los principales escollos para alcanzar la felicidad en muchos humanos. Bajo el título «El camino que marca nuestro destino» el doctor y divulgador añadió que «soñando te olvidas del presente».

Público en el Auditorio Mar de Vigo / Jose Lores

Añadió los pensamientos reiterados que bloquean la mente pueden incluso causar enfermedades. A nivel fisiológico pueden pasar cosas. «Cuando yo estudié la carrera de Medicina no se estudiaba el impacto de las emociones en la salud. Jamás se explicó que había una conexión entre el mundo emocional y el físico. Hoy, con estudios que merecieron el premio Nobel de Medicina, sabemos que nuestras células leen nuestros pensamientos, que son sensibles a nuestros sentimientos y que nuestra forma de hablarnos afecta directamente al tiempo que viven las células; que nuestra forma de interpretar la realidad está siendo registrada por órganos de la complejidad del cerebro o del corazón».

Defendió que una mejor salud y longevidad se pueden lograr subiendo los niveles de la enzima telomerasa pero también disminuyendo los niveles de estrés. Aseguró que se puede lograr apagando este último mediante el silencio, cuidando la espiritualidad o meditando, siendo unas personas empáticas, tomándose las cosas con humor y manteniendo contacto con la naturaleza.

El humor como terapia

Añadió que «la risa apaga el estrés crónico». En un guiño a la audiencia lanzó una recomendación: «Si tienen un amigo risueño, cuídenlo, el mundo lo necesita». Durante su intervención él mismo cuidó el cultivar el humor entre la audiencia.

Mario Alonso Puig también destacó que «la valentía es la audacia de salir de tu mapa conocido y descubrir nuevos lugares»

Autor de libros como «Resetea tu mente», «Tómate un respiro» o «Vivir es un asunto urgente», agregó que «despertar potencialidades del hemisferio derecho es atrevernos a explorar lo inexplorado. La valentía no está reñida con la sensatez. La valentía no es lo mismo que la temeridad».

Subrayó «el enorme poder que tenemos en cada uno de nosotros para transformar nuestras vidas» que en algunas ocasiones va acompañado de «una enorme ceguera». Esta dificulta que nos percatemos de nuestras capacidades.

A lo largo de su conferencia se valió de metáforas y relatos para, a través de ejemplos, explicar mejor sus ideas. La primera de estas paradas fue la comparación entre ser peregrino y ser vagabundo.

Al respecto, explicó que un peregrino es una persona que «va por un camino que lo lleva a un sitio que vale la pena». Sin embargo la diferencia con respecto al vagabundo radica en que este último «se mueve por el mundo sin saber cuál es el camino correcto». Nuestro fin en la vida sería saber cuál es la ruta idónea para nuestras metas.

Una de las paradas principales de su conferencia fue el cuidado de la autoestima. Para adentrarnos en ella presentó el relato de los dos cántaros. Uno estaba roto y perdía el agua cuando volvía de la fuente. El otro estaba intacto y realizaba su cometido a la perfección. El cántaro con grietas comenzó a pensar que no era muy útil hasta que su dueño le mostró las flores hermosas que regaba y que logró que prosperasen con su agua vertida.

Puig indicó que el cántaro roto había recuperado su autoestima al percatarse de lo que había conseguido. No obstante, apuntó que no debía dirigirse hacia la otra vasija ‘perfecta’ en términos de revancha sino de agradecimiento. Debía darle las gracias por todo el tiempo que portó el doble de agua que él para contrarrestar el líquido que el roto perdía.

Defectos y perfección

Indicó Puig que «todos tenemos defectos por la tendencia que tenemos a establecer categorías. Por nuestra exigencia de perfección nos ponemos una etiqueta: soy defectuoso. No nos damos cuenta de que aquello que es un defecto aparente en una cosa es una virtud en otra. Desechamos todo en nuestro ser por algo que nos parece que no tendría que ser».

Asimismo señaló que la mayor parte de los problemas de autoestima se dan porque ansiamos la perfección sin percatarnos de nuestras capacidades y también «porque alguien ignorante cree que la perfección solo está en él».

Uno de los ejemplos que más impactó a la audiencia fue el de Thomas Edison. En un cortometraje presentaron el relato de que en su infancia lo rechazaron de la escuela por entender que daba problemas y no podía seguir el ritmo de aprendizaje de sus compañeros. Su madre hizo de profesora en el hogar desarrollando sus cualidades hasta convertirse en uno de los mejores inventores de la historia con más de un millar de patentes, una cifra aún no superada, según indicó Puig.

El cirujano y divulgador también tuvo palabras concretas para este mundo de algoritmos acelerados. Al respecto, apuntó que «vamos tan rápido a los sitios que pararse a pensar es dejar de hacer y parece que dejar de hacer es dejar de existir». Por ello, recalcó la necesidad de pararnos, de aislarnos por momentos en el silencio para reencontrarnos y así ganar en salud.

Antonio Corriente Empresario «Siempre hay una buena oportunidad para aprender»

Antonio Corriente / Jose Lores

Entre el público que llenó el auditorio para escuchar a Mario Alonso Puig se encontraba Antonio Corriente, empresario del sector de la automoción, que asistió acompañado de su pareja. Valoró la experiencia como una ocasión de crecimiento personal. «Siempre hay una buena oportunidad para aprender y si estamos receptivos, se mejora algo», señaló. Asistir a la charla fue una forma de abrirse a nuevas perspectivas y aprovechar «una fuente de conocimiento y sabiduría».

Sandra Prieto Coach ejecutiva «Hay cosas en Vigo que no se pueden desaprovechar»

Sandra Prieto / Jose Lores

La coach Sandra Prieto aseguró sobre el encuentro con Mario Alonso Puig: «Hay cosas en Vigo que no se pueden desaprovechar: las luces y Mario», sonrió. Prieto, que trabaja tanto en Galicia como fuera de la comunidad, explicó que ha coincidido en varias ocasiones con Puig. «Me parece una persona única», destacó. Especializada en coaching ejecutivo y liderazgo, considera la visita del médico y escritor una oportunidad de aprender y conectar con quienes buscan inspiración en el crecimiento personal.

Alfonso Fernández Asesor de atención al cliente «Lo más importante es encontrar el sentido de nuestra vida»

Alfonso Fernández / Jose Lores

Alfonso Fernández, vecino de O Grove y seguidor del divulgador no se perdió la cita: «Leo sus libros y lo escucho con frecuencia en podcast; enseña mucho sobre el sentido de vivir y sobre aspectos muy útiles para el día a día y alguno me ha marcado», sostiene. Fernández, que trabaja en atención telefónica para un renting de vehículos, se forma en coaching, mindfulness y programación neurolingüística. Asegura que las enseñanzas de Puig le resultan muy prácticas, tanto en lo personal como en lo profesional.

Rebeca, Paula, Mónica, Cris, Paula, Tino Emprendedoras y familiares «Llega al corazón a cualquier edad; es parte de nuestra inspiración»

Mónica, Paula, Cristina y Tino Conde; con Paula Vázquez, Rebeca Tenoira, Eric, Matías, Marisa, Alberto, Sabela y más familiares, ayer. / Jose Lores

Las integrantes de la marca «Animosa» —Mónica, Cristina y Paula Conde, junto a Paula Vázquez y Rebeca Tenoira— asistieron con familiares a la conferencia de Mario Alonso Puig. Desde Eric, de 6 años, que practica la «Meditación del corazón», a Sabela, de 15, que lo escucha para conciliar el sueño; pasando por Matías, de 82, que aún aprende su camino. Todos comparten la admiración por un referente capaz de llegar al corazón de todas las edades. «Conocí a Mario hace cuatro años y desde entonces forma parte de nuestra inspiración», explica Rebeca Tenoira, una de las almas creativas de la empresa. «Nuestro liderazgo se basa en valores humanos. No miramos a las pasarelas, sino a las ideas que transforman». La firma gallega, con un mensaje de empoderamiento femenino, considera ya a Alonso Puig parte de su «team».