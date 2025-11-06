Humor combinado con misterio al estilo Agatha Christie. Esa es la receta de 'Death Valley', el nuevo fenómeno del 'cozy crime' de la BBC británica. La serie, que se ha convertido en el mejor estreno de los últimos cinco años de la televisión pública del Reino Unido, propone la resolución semanal de un rocambolesco asesinato en los verdes parajes del sur de Gales (Reino Unido), con Timothy Spall (que hizo el personaje de Colagusano en la saga 'Harry Potter') como protagonista. La ficción llega a España este jueves 6 de noviembre (22.00 horas) de la mano del canal Cosmo.

El actor da vida a John Chapel, un actor retirado famoso por haber interpretado a un célebre detective televisivo, cuya vida da un giro inesperado cuando la sargento Janie Mallowan (Gwyneth Keyworth, 'Misfits', 'Black Mirror'), fan de su serie, lo arrastra a colaborar en la investigación de un crimen acaecido justo enfrente de su casa.

El encuentro es totalmente casual, ya que la detective toca a su puerta cuando trata de interrogar a los vecinos de la víctima. Ni por asomo se podía imaginar que al otro lado encontraría a su ídolo, que lleva años viviendo aislado en la campiña galesa atormentado por haber antepuesto su carrera durante los últimos meses de vida de su esposa.

Un actor retirado cascarrabias

"John es un actor retirado que protagonizó 'Caesar', una serie policiaca de gran éxito. En el apogeo de su fama, desapareció de la faz de la tierra y ahora vive en Gales. Es una especie de recluso barbudo que se ha convertido en un cascarrabias", lo describe el actor, que pudo aportar sus propias ideas sobre cómo debía desarrollarse el personaje.

Lo que empieza como una colaboración accidental, pronto se transforma en una singular alianza. Chapel es intuitivo, observador y un poco histriónico, capaz de descifrar la verdad detrás de los gestos y los silencios de los sospechososcon. Investigar crímenes le ayuda a salir de su encierro y sentirse útil, poniendo sus dotes interpretativas de nuevo a trabajar. Janie, por su parte, es una detective joven y apasionada con pocas habilidades sociales. Demasiado directa y franca, adora el método policial, es rigurosa y posee el ímpetu de alguien con mucho que demostrar.

Timothy Spall y Gwyneth Keyworth, en 'Death Valley' / BBC

"Ambos son personajes muy excéntricos, cada uno con sus peculiaridades, chocan entre sí, hay animadversión, pero también sienten un extraño afecto mutuo", explica Timothy Spall, que también protagonizó la película de Isabel Coixet 'Nieva en Benidorm'.

"Mi personaje no se considera un detective, sino un experto en lo que motiva a las personas gracias a sus años de experiencia como actor profesional. Considera que eso le convierte en un experto en pensar fuera de lo establecido desde un punto de vista psicológico, frente al punto de vista basado en las pruebas, que es la forma de trabajar de Janie como detective", señala el actor.

Métodos diferentes

Esos métodos tan diferentes para encarar los casos que se les presentan darán mucho juego a nivel humorístico. "A Janine se le da muy bien decir cosas inapropiadas, se da cuenta inmediatamente, intenta retractarse y, al hacerlo, a menudo empeora las cosas", avanza Spall.

"Al mismo tiempo, también consigue resultados gracias a su inusual capacidad para desarmar a los demás. Es una buena policía, conoce su trabajo, es ambiciosa y consigue sacar información a la gente", añade el intérprete sobre el papel de su compañera en una serie en la que cada episodio cuenta con una historia y reparto de actores secundarios diferentes.

Gwyneth Keyworth y Timothy Spall, en 'Death Valley' / BBC

Otros de los elementos que contribuyen a la comicidad es el hecho de que los dos protagonistas pertenecen a generaciones completamente diferentes. "Sin embargo, John no reprende a Janie por ser joven e ingenua y ella no le acusa de ser viejo y estar desconectado de la realidad", destaca Spall.

Segunda temporada

"Lo que me gusta es que reconocen el alma del otro, pero nunca lo comentan entre ellos ni lo admiten. En la profesión de actor, debido a la naturaleza igualitaria del proceso, no es raro que se formen amistades entre personas de 80 y 20 años, así que reconozco la verdad de esa situación", recalca el actor.

'Death Valley' se ha convirtido en el mejor estreno de la BBC en los últimos cinco años, con una media de 4,6 millones de espectadores. Esta cifra le ha valido ser renovada por una segunda entrega, que ya está en fase de grabación.