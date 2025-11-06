La belleza de lo efímero fijada en estampas japonesas

Luchadores de sumo representados en plena lucha o durante la ceremonia de entrada al «ring», los paseos matinales de las cortesanas luciendo sus kimonos más coloridos, héroes de la Gran Pacificación, legendarios samuráis, paisajes de diversas provincias, escenas eróticas entre amantes y una gran variedad de estampas de hermosas y elegantes mujeres.

Son las principales temáticas de los grabados japoneses que ya se pueden contemplar en Vigo en el marco de la exposición «A beleza do efémero. A arte xaponesa a través das coleccións de Daniel Buján e Pardo-Mitsunaga», la nueva muestra que alberga el Museo do Mar de Galicia y que se podrá visitar hasta el próximo 25 de enero.

Una de las estampas japonesas de la exposición / José Lores

En una oportunidad única para acercarse a la cultura nipona a través de grabados «Ukiyo-e», movimiento artístico que surgió en Japón durante el periodo Edo, los visitantes tendrán la posibilidad de contemplar en la ciudad olívica un total de 97 estampas japonesas procedentes de la colección particular de Daniel Buján, una de las más importantes de España de este tipo de grabados.

En la exposición están reunidos los grandes maestros de uno de los movimientos artísticos más destacados del país nipón, desde el siglo XVII hasta el XIX, y acerca de lo que define como «unha arte extraordinaria», el propio Buján analiza sobre las estampas japonesas en un texto sobre la muestra que «quizais é a cor o que máis destacou sempre desta inigualable arte, a súa forza, a súa intensidade e a forma de tratala. Seguramente detrás haxa un xeito de enfrontarse ao mundo que non sexa diferente da que vimos na perspectiva. Na estampa xaponesa non hai luz nin clarescuro. Non contan as sombras que crean nos nosos ollos a sensación de profundidade. O lenzo, neste caso o papel, tiña unha autonomía que sobrepasaba a pura produción de canto se vía».

Diálogo intercultural

«A beleza do efémero» fue inaugurada ayer por el director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, que se desplazó a Vigo para participar en el acto celebrado en el Museo do Mar de Galicia , en donde aprovechó la ocasión para poner en valor el arte japonés destacando especialmente su poder «para fomentar o diálogo intercultural e tender pontes entre Oriente e Occidente», aseguró, agradeciendo asimismo la colaboración entre entidades y la implicación del Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital para llevar a cabo el proyecto.

La exposición se completa con 18 objetos de la exclusiva colección de Pardo-Mitsunaha. / Jose Lores

En la inauguración de la exposición, el representante de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, junto con la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, alabó el trabajo de los «grandes mestres desta disciplina» y también hizo hincapié en la necesidad de «difundir manifestacións culturais que nos achegan a unha ollada diferente á nosa, vencellada a gozar do lecer a través do efémero dos praceres cotiáns», apuntó.

En el caso de Vigo, la muestra de grabados ha sido enriquecida con 18 piezas de la exclusiva colección de Severo Pardo y Rika Mitsunaga, que nutren a la exposición de mobiliario, porcelanas , esculturas y otras pinturas. Así, los visitantes podrán contemplar desde un biombo «Nanban» de seis hojas realizado en la provincia de Sanuji en el siglo XVII y en el que aparece representada una escena de ciudadanos portugueses conversando con samuráis, acompañados por dos cortesanas, hasta un imponente mueble estilo «Shibayama» fabricado con maderas exóticas con rica decoración en pintura «takamakie» con paneles dorados y motivos tallados en hueso, en el cual se almacenaban los utensilios empleados en la ceremonia del té.

Los sonidos de Mafalda y Quino en la música

Cuando el «padre» de Mafalda, Joaquín Salvador Lavado, más conocido en todo el mundo como Quino, inició su carrera como humorista gráfico corría el año 1954 y no tuvo que transcurrir mucho tiempo para que viera la luz la primera viñeta de su autoría en la que la música gozaba de protagonismo, una temática que acabaría siendo recurrente en su obra, integrándose de forma natural en su universo de tinta y plumilla. Sin embargo, pese a la importancia que el artista otorgaba al arte del sonido, esta fue una faceta que nunca se compiló específicamente en libros temáticos sobre su obra o en exposiciones.

Viñetas de Mafalda de la muestra «Quino na música». / Jose Lores

En la sala contigua a la exposición de «A beleza do efémero», el Museo do Mar de Galicia ofrece a los visitantes la posibilidad de conocer, por primera vez, este rasgo tan característico del historietista gráfico, todo ello gracias a un monográfico que explora la relación entre el humor de Quino y la música a través de más de un centenar de dibujos originales del artista. Inaugurada hace escasas semanas, la exposición «Quino na música» puede visitarse en Vigo hasta el próximo 11 de enero de forma gratuita y en ella es posible aproximarse tanto a los sonidos presentes en las historietas de Mafalda como a otras tiras en las que el humorista llega a representar con precisión la disposición de las orquestas, la forma de tocar los instrumentos e incluso gestos y actitudes del ámbito musical. En cuanto al universo de Mafalda, puede comprobarse que son recurrentes las melodías que nacen de tocadiscos, radios y de las voces de los propios personajes, funcionando como un refugio.

Prueba de la importancia que la música tuvo para el humorista gráfico son las propias declaraciones del artista que, en este caso, acompañan algunas de las viñetas en la exposición: «Tengo la suerte de conservar bastante memoria para la música que escuché, así que tengo mi pequeña discoteca en la cabeza. Mozart, siempre. Bach, no siempre, pero muchas veces. Y luego, The Beatles... Inicialmente, cuando dibujaba, lo hacía escuchando música, pero después empezó a distraerme tanto que ya no me servía como inspiración».