Pablo Motos y Juan del Val abordan con estas palabras la dimisión de Carlos Mazón y defienden a Maribel Vilaplana

Después de pasar por alto la polémica dimisión de Carlos Mazón en el programa del lunes, Pablo Motos decidió referirse al asunto en la tertulia del martes, 4 de noviembre, en 'El hormiguero'. El presentador, que había dedicado su monólogo anterior al homenaje por las víctimas de la DANA, rompió su silencio con una pregunta directa: “Mazón ya ha dimitido, aunque seguirá en funciones hasta encontrar su sucesor. ¿Y ahora qué?”.

A partir de ahí, el debate se centró en el futuro político de la Comunidad Valenciana. María Dabán explicó las opciones que se barajan para formar un nuevo gobierno, destacando el ascenso de Vox en las encuestas. Rubén Amón planteó un escenario alternativo: “Si el PSOE fuera un partido responsable, debería permitir que el candidato del PP fuese presidente y así no tendríamos que hablar de la ultraderecha como amenaza”. Juan del Val, por su parte, discrepó: “Creo que lo más sano sería convocar elecciones. Así sabremos qué quiere realmente la gente”.

El escritor también valoró la figura del expresident: “Mazón es soberbio. Parece que reconoce errores, pero nunca lo hace del todo. Se ha enredado tanto en sus mentiras que ya no sabe cómo asumir responsabilidades”. Según Del Val, su salida “ha sido un error más en una larga lista de decisiones mal gestionadas”.

El debate tomó un nuevo rumbo cuando Motos mencionó el caso de Maribel Vilaplana, exdirectora de comunicación del Consell: “Se le ha hecho la vida imposible, ha sido lapidada mediáticamente”. Del Val coincidió: “Si hubiera sido un hombre, no se habría especulado tanto. Es un ejemplo claro de machismo social”. Tras esas palabras, el presentador optó por cerrar el tema sin añadir más comentarios, dando paso a la siguiente sección del programa.