La obesidad en España supone un gasto de 130.000 millones

La obesidad en España ya supone un gasto de 130.000 millones, según el informe «El valor social de un mejor control de la obesidad en España» que la Fundación Weber ha realizado para Lilly. El informe, desarrollado a partir de un modelo económico con 3 horizontes temporales hasta 2030 (2025, 2028 y 2030), calcula el gasto de 18 de las complicaciones clínicas más comunes asociadas al exceso de peso más comunes y los cambios en su frecuencia que se producirían en función de las diferentes pérdidas de peso porcentuales, «el coste de la inacción frente a la obesidad».

Por otra parte, el análisis proyecta el beneficio que tendría la pérdida de peso, que pasa por un ahorro (valor social) de 20.000 millones en 2025, con reducciones moderadas (del 5-10%) o de 68.000 millones con las pérdidas de peso más elevadas estudiadas (del 20-25%). Si se extrapolara la prevalencia actual de obesidad a las proyecciones poblacionales previstas para el año 2030, este ahorro se situaría entre 25.000 millones (pérdidas de peso del 5-10%) y 84.000 millones de euros (del 20-25%).

A estas cifras se añaden las derivadas de las mejoras en la calidad de vida e intangibles, que conllevarían un importe superior a los 7.353 millones de euros en 2025, considerando solo la franja de pérdida de peso inferior.

Esta cuantía se asocia con una mayor participación en las distintas actividades contempladas que a día de hoy las personas con obesidad manifiestan no realizar como consecuencia del exceso de peso.