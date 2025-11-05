«Nuestro interés es constituir el Colegio Profesional de Criminólogos de Galicia»

La Asociación Gallega de Profesionales de Criminología (AGPCrim) celebra mañana, en Santiago, la primera edición del Congreso de Criminología en Galicia, un evento en el que participarán distintos profesionales para mostrar las principales salidas laborales a los futuros criminólogos. El criminólogo Eduardo Navasquillo, natural de Pontevedra y quien fue contratado por la familia de Mario Biondo tras su fallecimiento, detalla la finalidad del evento.

-¿Cuál es el principal objetivo de esta primera edición del Congreso de Criminología en Galicia?

-Queremos empezar a impulsar la Asociación Gallega de Profesionales de Criminología, porque uno de nuestros principales intereses es la constitución del Colegio Profesional de Criminólogos de Galicia. Para ello, consideramos que teníamos que dar una mayor visibilidad a la entidad y por eso decidimos organizar este primer congreso en Galicia, cuyo principal objetivo es mostrar todas las salidas profesionales que tiene la criminología. De hecho, muchas de las ponencias van en esta línea, como es el caso de la que yo mismo impartiré o la que dará el economista y criminólogo Carlos Gutiérrez, centradas en la pericial criminológica en el ámbito privado, pero también contaremos con profesionales como la doctora María Victoria Lareu, que abordará los avances en las nuevas técnicas de perfiles de ADN, o como Ramón Arce, que tratará la labor pericial de los criminólogos en el ámbito psicológico. Asimismo, aunque parezca que puede salirse un poco de la temática, también nos interesa mucho la ponencia que ofrecerá el capitán de la Guardia Civil Juan José López Castro sobre la situación específica del crimen organizado en Galicia, analizando también cuál es el perfil de víctimas vinculadas al crimen organizado en la comunidad.

-Se dan cita entonces profesionales que aportarán una visión completa de la criminología desde sus respectivos campos.

-Sí, exacto, porque es la forma de mostrar los distintos ámbitos en los que los criminólogos pueden trabajar: desde las periciales criminológicas al ámbito penitenciario, por ejemplo. Pero lo que más nos interesa en el congreso es que profesionales que llevamos 30 años dedicándonos a esto, como es mi caso, podamos mostrar a los estudiantes la realidad de nuestro día a día, cómo se ejerce la criminología, por qué la ejercemos y , sobre todo, cómo la podemos llegar a ejercer.

-¿Es una carrera con demanda en la actualidad?

-Sí, de hecho, en muchas comunidades se solicita una media muy alta para poder acceder en las universidades públicas. El principal problema, desde nuestro punto de vista, es que no están bien claras o definidas las salidas que puede tener esta formación. Parece que la única salida que puede darse para un criminólogo es la de opositar y, además, no en todas las oposiciones puedes concurrir con el Grado de Criminología, con el de Derecho sí, pero con el de Criminología no. Esto es algo extraño, pero es la realidad, por eso nuestra intención es explicarle a los alumnos qué otras vías profesionales existen más allá de una oposición, de cómo tienes que actuar a nivel privado y en qué organismos e instituciones puedes llegar a entrar a trabajar. Una de las recomendaciones que siempre suelo hacer cuando me preguntan sobre los estudios es que se procure hacer un doble grado, es decir, que Criminología sea complementaria a Derecho, Psicología, Sociología e incluso a Trabajo Social, porque con estas carreras van a obtener más oportunidades de salida que solo con el propio Grado de Criminología.

-Lleva 30 años dedicándose a la criminología, ¿qué casos le han marcado más?

-Sin duda el de Mario Biondo, el marido de Raquel Sánchez Silva, porque me contrató la familia y la conclusión y el informe no resultó lo que ellos querían y eso trajo mucha problemática para ellos, pero sigo pensando que fue un suicidio, no hay evidencias de otra cosa. Otro caso, también muy reciente y que me ha marcado, fue el de un chico que llevaba 27 meses en prisión acusado del asesinato de otro, pero conseguí demostrar que no existen evidencias de que tuviera que ver con un asesinato y, de hecho, el tribunal del jurado lo dejó en libertad recientemente, fue hace tan solo hace unos meses en Palma de Mallorca. La policía tenía que buscar un acusado después de un año de investigación y al no encontrar a nadie tiraron hacia adelante con este chico, pero no hay ninguna evidencia que lo vincule con el asesinato del que fue acusado. Esto es algo que me molesta y que lo veo mucho en Madrid, en la Fiscalía de Menores, porque se acusa a menores de la comisión de delitos que resulta que luego acabo demostrando que no fue así, que no los cometieron.