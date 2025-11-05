Gadis vuelve a sumarse a la campaña la «Gran Recogida»
La recolecta de alimentos se desarrollará del 7 al 15 de este mes
REDACCIÓN
Gadis se suma un año más a la campaña la «Gran Recogida» que promueve la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) en toda España. Una causa que refuerza su compromiso social con las personas y familias desfavorecidas poniendo el foco en la solidaridad como un valor esencial de su cultura corporativa. Las formas de colaborar con esta iniciativa a la que se une Gadis son dos: depositando alimentos no perecederos y productos de higiene o mediante donativo económico al pasar por caja. El objetivo es cubrir las necesidades básicas de los hogares que más lo necesitan.
Todos los Gadis de Galicia y Castilla y León se implican en esta campaña, que estará activa del 7 al 15 de noviembre. Solo en los tres últimos, reunió más de 612.000 kilos de productos y cerca de 350.000 euros gracias a la solidaridad de sus clientes.
