El vendaval bufa sobre Galicia con rachas de 160 km/h; ahora viene la lluvia
La borrasca anónima que cruza la comunidad impone la alerta amarilla por acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora en Pontevedra, A Coruña y el noroeste y sur de Ourense
La borrasca -anónima- que bufa sobre Galicia desató durante las últimas horas un vendaval con registros que rozaron los 160 km/h. La racha máxima en nuestra comunidad se elevó a los 159 km/h en Vimianzo, sobre las 23 horas del martes. Las momentos más intensos se vivieron entre el pasado anochecer y esta madrugada, con valores como los 154.5 km/h de Carballeda de Valdeorras o los 137.2 km/h de Viveiro. El viento fue amainando en la costa a lo largo de las últimas horas, conforme la borrasca se fue desplazando hacia el este de la comunidad. Así en Vigo, las ráfagas máximas que se registraron fueron de 88 km/h en el Campus universitario ayer y 45 durante la madrugada.
La alerta por viento ha decaído a las 9 horas en prácticamente toda Galicia, salvo en las montañas de Lugo y Ourense donde hasta mediodía hay aviso amarillo por ráfagas de más de 80 km/h.
Ahora le llega el turno a la lluvia. Hasta las 15 horas de este miércoles hay decretada alerta amarilla en casi toda la comunidad por acumulaciones de 40 l/m2 en doce horas. Estas serán especialmente intensas en las provincias de Pontevedra, A Coruña y el noroeste y sur de Ourense con 15 l/m2 en una hora.
Noche de rayos
Meteogalicia ha detectado 1645 rayos. Aunque no todos han impactado en Galicia, explican desde el observatorio gallego. Los que han caído sobre nuestra comunidad disminuyen: 417 desde las 17 horas del martes a las cinco de esta madrugada. Después de esa hora y hasta las diez se han captado otros 152.
Las zonas de impacto han sido especialmente A Costa da Morte y sur y el interior de la provincia de Pontevedra.
