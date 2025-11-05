Alerta ciberdelincuencia: encuentro de suscriptores con expertos de la Guardia Civil

La ciberdelincuencia se ha asentado en los primeros puestos de las estadísticas de criminalidad en España. A pocos les resultará ajena ya esta moderna modalidad delictiva, sea por haberla padecido en sus propias cuentas bancarias o en las de un amigo o familiar. Evitar que tú seas la próxima víctima de estos ladrones invisibles es el objetivo de un nuevo encuentro con suscriptores que organiza FARO, el primero con carácter de servicio.

Para este encuentro contará con expertos de primer nivel. Agentes especializados de la Guardia Civil que expondrán ante los suscriptores la mecánica de estos delincuentes, los sofisticados subterfugios que emplean para vaciar el bolsillo de los ciudadanos. Guardias que han participado en importantes operaciones contra las organizaciones cibercriminales y que siguen implicados en la investigación de estos grupos tanto en Galicia como fuera de las fronteras de esta comunidad.

Los protagonistas de encuentro son Juan José López Castro, capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Ourense; Antonio Vázquez Saburido, sargento y jefe de investigación tecnológica de la Comandancia de Ourense; y Alfonso Pampín Iglesias, del equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense.

Cuando: el martes 18 de noviembre a las 18.00 horas. Dónde: en la sede de la redacción central de FARO, en Chapela (Redondela).

Si estás interesado en ampliar tu conocimiento sobre ciberdelincuencia y sobre todo cómo evitarla y detectarla, escuchando y preguntando a estos expertos, no pierdas la oportunidad de acudir a este encuentro. Tienes de plazo para apuntarte hasta el próximo 12 de noviembre. Entre todos los participantes se sortearán 10 accesos dobles.