La jugada más polémica de À Punt: Toni Cantó, su nuevo rostro para el prime time
El actor y exdiputado, que llegó a calificar la cadena de “Tele Compromís” y “un capricho muy caro”, podría convertirse en el nuevo rostro de los viernes por la noche en la televisión pública valenciana
Carlos Merenciano
Madrid
El regreso de Toni Cantó a À Punt podría hacerse realidad, pero esta vez delante de las cámaras y no como tertuliano. Según ha avanzado el periodista Juanma Doménech en 'Sociedad Valenciana' (99.9 Radio), la cadena autonómica habría ofrecido al exdiputado la conducción de un programa de debate que se emitiría los viernes por la noche, en la franja de máxima audiencia. La dirección del ente también habría valorado otros nombres, como los de Ramón Palomar o Dani Valero, antes de decantarse por el polémico exdirigente político.
- Muere Amaya, la mujer del ingeniero vigués que hace cuatro meses hizo un llamamiento desesperado para salvarle la vida
- Freire modifica el buque para la Armada tras hallar un fallo que afectaba a la navegación
- Iago Aspas saca del paro a Daimiel y a Guille: la televisiva dupla de la NBA deja de estar 'Los lunes al sol' y se pasa al fútbol
- Vigo encenderá las luces de Navidad el 15 de noviembre
- Siete vueltas y 40 minutos de espera: el primer Iberia hacia Vigo continúa la mala racha tras cambiar su horario
- Casi 600.000 euros de indemnización por una fatal demora en el diagnóstico
- Mayores y familias se van de sus pisos tras estar siete meses sin ascensor
- Cortan 600 olivos plantados hace cinco años en dos fincas del Pazo de Cascaxide