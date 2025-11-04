¿Cuánto queda para que acabe el mundo? Lo que significa que el Reloj del Apocalipsis esté a 90 segundos de la medianoche

Que nadie se asuste, el mundo no se acaba (esperemos). Sin embargo, desde 2025 el 'Doomsday Clock' o Reloj del Apocalipsis marca 90 segundos para la 'medianoche'; o lo que es lo mismo, para que el mundo se termine.

Este reloj se ha convertido en un termómetro reconocido a nivel internacional que indica cómo de vulnerables somos a una catástrofe global. Factores como el cambio climático, la aparición de nuevas tecnologías o el riesgo de un conflicto nuclear son los que la Junta del Boletín de Científicos Atómicos tienen en cuenta para calcular los segundos que quedan para este terrible final.

La guerra en Ucrania, el genocidio en Gaza o el aumento de la temperatura de los mares han hecho que este año las manecillas del reloj se vuelvan a mover, algo que solo ha pasado 25 veces en toda su historia.

¿Qué es el Reloj del Fin del Mundo?

En 1947, mientras el mundo conocía lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki, y EE. UU. y la URSS daban los primeros pasos de la Guerra Fría, la Junta del Boletín de Científicos Atómicos creaba una «metáfora de lo cerca que está la humanidad de la autodestrucción». Así lo definían este grupo de científicos que buscaba movilizar a políticos y ciudadanos ante las amenazas que veían en el mundo.

La primera hora que el reloj marcó fueran las 23:53, 7 minutos para la medianoche, un número que entonces parecía aterrador. Sin embargo, desde su creación las manecillas se han movido adelante y atrás varias veces; valorando el aumento de tensiones geopolíticas y el desarrollo de armas de destrucción masiva o los tratados de no agresión entre países. Hoy, la manecilla marca poco más de un minuto, ¿pero por qué?

¿Qué significa que queden 90 segundos para la 'medianoche'?

En 2023, el Doomsday Clock plasmó «un peligro sin precedentes» al situar a la humanidad a 90 segundos de la autodestrucción. El principal factor que valoró la organización para mover el minutero fue el gran número de conflictos alrededor del mundo y la cantidad de países involucrados en ellos.

Al volver a valorar la situación en 2024, la expansión de capacidades nucleares por parte de Corea del Norte, Rusia, EE. UU. y China hizo que las perspectivas no mejorasen. Además, el reloj también valora el cambio climático y el aumento de los desastres naturales cada vez más extremos que este provoca.

Algunos de los miembros de la Junta son científicos con conocimientos extensos en los campos de la tecnología nuclear y el clima. Estos no hacen valoraciones poco reflexivas sobre la situación, sino que analizan los acontecimientos anuales que amenazan la humanidad y lanzan una advertencia a la sociedad sobre los peligros presentes y cómo el más mínimo cambio podría resultar fatal para el mundo tal y como lo conocemos.