Este pueblo de Galicia ofrece empleo fijo y todos los servicios: casas por 35.000 euros y a menos de 40 minutos de Vigo

En Galicia los pequeños municipios son una amplia mayoría frente a las grandes ciudades. A pesar del fenómeno de la despoblación rural, cada vez más personas apuestan por un cambio en su estilo de vida y multitud de pueblos lanzan campañas con las que quieren reforzar sus censos.

Además, irse a vivir al campo no siempre significa mudarse a un lugar inaccesible y sin conexión. Muchos pequeños núcleos rurales gallegos están situados a menos de una hora de urbes como Vigo o Pontevedra, pudiendo desplazarse cuando sea necesario.

En la plataforma 'Vente a vivir a un pueblo' podemos encontrar localidades como As Neves, a menos de cuarenta minutos en coche de Vigo, que buscan vecinos. Estas son las condiciones que ofrecen.

Qué servicios ofrece As Neves

As Neves es un municipio de la provincia de Pontevedra, a 40 minutos de Vigo, en el que actualmente residen 3678 personas, según datos del INE. Así se presenta en 'Vente a vivir un pueblo': «Un entorno natural increíble y una dotación de servicios e infraestructuras de primer orden, hacen que este lugar sea perfecto para instalarse e iniciar una nueva vida».

También se encuentra a solo 65 kilómetros de Pontevedra y 70 de Ourense y está ubicado a 120 kilómetros de Santiago de Compostela. Además, cuenta con conexión ferroviaria.

En cuanto a conectividad, As Neves dispone desde 2021 con fibra óptica y 4G. A nivel sanitario, el PAC más cercano está a 15 kilómetros y el hospital de referencia es el Álvaro Cunqueiro, si bien el municipio tiene centro de salud propio. Asimismo, hay guardería, colegio e instituto y diversas instalaciones deportivas.

Por otro lado, un factor atractivo es su mercado inmobiliario. Según la plataforma 'Vente a vivir a un pueblo', existen casas a la venta a partir de 35.000 euros y en alquiler desde 300 euros. Otros servicios disponibles en As Neves son la biblioteca, la farmacia o el centro cultural, así como su destacado entorno natural y su proximidad al río Miño y diversas ofertas de trabajo en la zona.

Qué ver en As Neves

Además de sus servicios, As Neves es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Entre la multitud de rutas que parten de aquí o de las que la localidad forma parte, la más popular es la conocida como 'Camiño dos Frades'.

El origen de este camino se remonta al siglo XVI y rememora el recorrido de la reina Isabel de Portugal tras cruzar el Miño en su peregrinación a Santiago de Compostela. Partiendo desde la parroquia de San Manuel en As Neves, el itinerario nos llevará por la orilla del Termes mientras descubrimos puentes romanos como la Ponte das Puntaleiras o la Ponte da Senra. Entre molinos y árboles llegaremos hasta el monasterio da Franqueira, en A Cañiza.

Escultura 'O Xigante' en Redondelo. / Turismo As Neves

Otro de los imprescindibles de la zona son las esculturas de Redondelo. Estas obras de estilo moderno están diseminadas por la ladera rocosa del monte Coto do Facho. Realizadas con distintos minerales, la figura más notable es la de 'O Xigante', elaborada por Mario Iglesias González y en la que se representa a un gigante sentado que contempla las preciosas vistas del valle del Miño.