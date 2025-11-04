Ojo con la cirugía para la migraña: la Sociedad Española de Neurología no la respalda

La migraña es la sexta enfermedad más prevalente en el mundo: una de cada siete personas la padecen. Cada nuevo fármaco o tratamiento es recibido como maná del cielo. No obstante, hay una terapia que ha surgido en los últimos años y que sigue rodeada de polémica: la cirugía para migraña realizada por cirujanos plásticos. La Sociedad Española de Neurología (SEN) lanzaba ayer un comunicado en el que aseguraba que no la respalda.

«Ante el aumento exponencial en España de centros de cirugía plástica que ofrecen esta terapia tanto en la medicina pública como en la privada» la SEN advierte de que «no hay evidencias científicas que sustenten que la cirugía pueda tener un papel terapéutico» para esta dolencia.

«No se ha demostrado su eficacia. Es una cirugía que no debería hacerse. No hay ninguna sociedad neurológica en el mundo que recomiende esta cirugía», señala a FARO el doctor Roberto Belvís, coordinador del grupo de estudio de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología.

Él junto al doctor Jesús Porta, presidente de la SEN, han firmado el comunicado. En él, aconsejan «a cualquier paciente al que se le proponga una técnica quirúrgica para la migraña que consulte antes con su neurólogo porque no se recomienda someterse a una operación por esta enfermedad». La única posibilidad sería participando «en una investigación autorizada por un comité ético de investigación (CEIM) acreditado por el departamento de salud de su comunidad autónoma».

Explica Belvís a este diario que se trata «de una cirugía mínimamente invasiva; por lo tanto es poco previsible que haya problemas de seguridad, alguna infección cutánea tal vez, pero hay que sedar al paciente. No deja de ser una agresión al tejido; a veces se puede dañar el nervio».

Alerta el especialista neurólogo de que hasta ahora no se han efectuado ensayos clínicos autorizados «por un comité ético con valoración de neurólogos de los efectos antes y después pero más allá de los seis meses». Por ello señalan que no queda demostrada la eficacia científicamente. Añade Belvís que los únicos estudios realizados hasta ahora fueron publicados en re vistas de cirugía plástica tras probar en 50 o un centenar de personas cuando el ensayo clínico precisaría en este caso de una muestra de más de 1.500 pacientes.

Explica el doctor, que trabaja en el Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, que la cirugía de la migraña se dio a conocer « hace 20 años con el cirujano plástico Guyuron –que continúa en activo en el estado de Ohio, Estados Unidos– quien asegura que la migraña se produce cuando las arterias comprimen los nervios pequeñitos de la cara por encima de las cejas. Él señalaba que si habrías esta zona, veías el nervio y la arteria y los separabas, incluso podías cortar el nervio, podías curar esta enfermedad. Esta cirugía se hizo y se publicaba en revistas de cirugía plástica sin que interviniesen neurólogos adscritos a la Internacional Headache Society donde estamos todas las sociedades estatales del mundo en neurología», apunta el médico catalán.

Este neurólogo apunta que «a día de hoy no hay ningún fármaco ni terapia que la cure. Los medicamentos y terapias actuales pueden mejorar la calidad de vida, reducen los días con dolor y la intensidad de este pero no curan».

Seña que en los últimos años ha habido una revolución en los fármacos para tratar la migraña. «Llegaron a partir del año 2018 y 2020. No hubo grandes lanzamientos. En el 2020, ya sabemos por qué causa, coincidió con la pandemia, así que muchos pacientes no se han enterado de que tenemos estas medicinas».

«Llevamos 14 años aplicando el bótox para la migraña y no hemos visto efectos secundarios a largo plazo y a corto tampoco. Esta y la terapia de los monoclonales son muy seguras. Los monoclonales son los fármacos más seguros de la historia de la medicina porque van contra una única proteína. En el caso de la migraña, el único efecto que podría tener es el estreñimiento», defiende el neurólogo Roberto Belvís.

Para los tratamientos preventivos –recomendados para pacientes que tienen migraña a partir de cuatro días al mes– señala que se pueden administrar pastillas de gepantes; cuatro tipos diferentes de anticuerpos monoclonales –tres subcutáneos mensuales y uno intravenoso trimestral–; así como bótox para la migraña crónica (aquella que se tiene más de 15 días al mes).