Rachas de viento de hasta 130 km/h en Galicia, en alerta por lluvias intensas y fuertes vientos

Tras el breve respiro del fin de semana, una nueva borrasca entra por Galicia activando las alertas por lluvias intensas, fuerte oleaje y vendaval. El observatorio meteorológico gallego establece para este martes la alerta amarilla por viento en las provincias de Pontevedra y A Coruña, en las montañas de Ourense y Lugo y en la comarca de A Mariña lucense. Se esperan rachas de viento superiores a los 70 y 80 km/h, que en zonas altas y comarcas del litoral norte podrán llegar a los 100.

De hecho, el vendaval ya está dejando cifras por encima de los cien kilómetros por hora en el norte de la comunidad: en Punta Candieira (Cedeira) ya se ha registrado el valor máximo de la jornada con rachas de 130 km/h; le siguen las estaciones de Viveiro, con 114 km/h, y la de Punta Langosteira, con 101,4 km/h.

Desde Meteogalicia piden «mucha precaución con el viento en las próximas horas». De hecho, en Vigo, la Autoridad Portuaria ha cerrado al público los jardines de As Avenidas por precaución.

La alerta se eleva a naranja hoy en A Costa da Morte por olas de entre 5 y 6 metros y por viento en el mar con intervalos de fuerza 8. En las Rías Baixas la alerta cae a amarilla con olas de 4 a 5 metros y viento del sur de fuerza 7.

Las lluvias llegan de madrugada

Al vendaval se unirá este miércoles la alerta amarilla por lluvia en buena parte de la comunidad, con una previsión de acumulaciones de 40 l/m2 en doce horas. En zonas de Pontevedra, de A Coruña, del noroeste y del sur de Ourense estas precipitaciones serán especialmente intensas, con hasta 15 l/m2 en una hora.

A este aviso se suma la alerta naranja por rachas de viento de 100 km/h en la zona litoral y en las montañas de Lugo y Ourense durante la madrugada. A partir de las 6 horas, el viento perderá fiereza, pero no amainará: el aviso descenderá a amarillo pero con rachas superiores a los 80 km/h.

En el mar también hay avisos por oleaje y viento, que serán más intensos de madrugada.