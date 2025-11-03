Un «oasis» de buen tiempo antes de una semana de inestabilidad en Galicia

Después de unas jornadas pasadas por agua, con registros de lluvia que incluso, en Vigo, superaron en una sola jornada los registros de precipitaciones de todo el mes de agosto, el tiempo en Galicia ha dado una breve tregua. Sin embargo, este oasis otoñal tiene las horas contadas. Tras un lunes de cielos despejados o poco nubosos, el avance de varios frentes traerán consigo un empeoramiento progresivo del tiempo a partir del martes.

De hecho, para martes y miércoles Meteogalicia ha activado aviso amarillo en más de media comunidad y tocando todas las provincias por viento, mientras que se eleva el nivel a naranja por olas en la Costa da Morte.

En Vigo y Pontevedra, el martes, las primeras precipitaciones harán acto de presencia en las Rías Baixas, acompañadas de brumas matinales y un ambiente más húmedo. Los vientos del suroeste arrastrarán aire templado del Atlántico, manteniendo unas mínimas suaves, alrededor de 10 a 11 °C, pero con una sensación de inestabilidad creciente.

El miércoles marcará el giro definitivo hacia un escenario otoñal. Las lluvias se intensificarán por la mañana, especialmente en la fachada atlántica, mientras que por la tarde podrían transformarse en lloviznas más dispersas. Las temperaturas tenderán a descender, con máximas que apenas alcanzarán los 15 °C en las zonas costeras y algo menos en el interior.

En Ourense, el cambio se notará de forma más acusada. La capital de la provincia vivirá unas jornadas más frescas, con mínimas que podrían bajar a los 7 °C a mitad de semana. Los cielos permanecerán grises y la humedad será constante, con lluvias débiles pero persistentes que contribuirán a acentuar la sensación de frío.

Parece que esta será la tónica dominante durante las jornadas sucesivas, dejando una semana propiamente otoñal en Galicia.